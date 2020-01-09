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فتح ممثلية قنصلية لغامبيا بالداخلة: انتهاك للقانون الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرات
فتح ممثلية قنصلية لغامبيا بالداخلة: انتهاك للقانون الدولي

الجزائر - وصفت الجزائر القرار الأحادي لحكومة غامبيا بفتح ممثلية قنصلية بالمدينة المحتلة للصحراء الغربية الداخلة "بانتهاك" للقانون الدولي ، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان "قرار غامبيا يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقرارات واللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية كما انه يخترق أسس العلاقات بين الدول الافريقية لا سيما ما تعلق بالتمسك والدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ المتضمنة في العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي".

وبعدما أكد أن الجزائر قد أخذت علما "بالقرار الأحادي لحكومة غامبيا بفتح ممثلية قنصلية بالمدينة المحتلة للصحراء الغربية الداخلة" أضاف ذات المصدر أن هذا "العمل الاستفزازي يرمي إلى تقويض مسار تسوية قضية الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة ويخترق القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الاراضي غير المستقلة و حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا للتقادم في تقرير المصير طبقا لعقيدة وممارسة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي".

و ختم بيان الخارجية "أن هذه الخطوة الأحادية لن تشكك أو تعيق مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:49
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فتح ممثلية قنصلية لغامبيا بالداخلة: انتهاك للقانون الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرة   شارك

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