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إفتتاح تمثيل قنصلي لغامبيا بالداخلة: الحكومة الصحراوية تعتبر القرار"عدوان غير مبرر"

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
إفتتاح تمثيل قنصلي لغامبيا بالداخلة: الحكومة الصحراوية تعتبر القرار&quot;عدوان غير مبرر&quot;

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أدانت وزارة الخارجية الصحراوية قرار غامبيا إفتتاح تمثيل قنصلي بمدينة الداخلة المحتلة، معتبرة الخطوة ب"اللامسؤولة" وب"العدوان غير المبرر".

وأصاف بيان وزارة الخارجية الصحراوية أنه سيتم الرد على هذا القرار عبر اتخاذ الموقف المناسب والخطوات الضرورية للدفاع عن سيادة الجمهورية الصحراوية وفقا للقانون التأسيسي لمنظمة الإتحاد الأفريقي وما يتماشى مع القانون الدولي.

وحملت الوزارة في بيان ،تناقلته وسائل الإعلام الصحراوية، كل من حكومة غامبيا ونظام الإحتلال المغربي كافة العواقب التي ستنجر عن هذا القرار.

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وجاء في البيان أن "الجمهورية الصحراوية تعتبر الخطوة التي أقدمت عليها جمهورية غامبيا تطاولا سافرا على سيادة الدولة الصحراوية ودعما مكشوفا للنظام المغربي، القوة المحتلة للأجزاء من الأراضي الصحراوية، وهو ما يشكل خرقا واضحا للشرعية الدولية وللقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي الذي يجمع البلدين وكذا لمختلف قرارات الأمم المتحدة التي لا تعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية المحتلة".

واعتبرت الخارجية الصحراوية ما أقدمت عليه جمهورية غامبيا، "تواطؤا مباشرا مع الإحتلال المغربي في سياسته الإستعمارية لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، وتعنته في وجه الشرعية الدولية وكذا عرقلة عملية التسوية وكل الجهود الرامية إلى تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية".

وأكدت الحكومة الصحراوية، على أنها ستتخذ الموقف المناسب والخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتها وفقا للقانون التأسيسي لمنظمة الإتحاد الأفريقي وما يتماشى مع القانون الدولي، فيما يخص الرد على هذا العدوان غير المبرر والمرفوض.

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إفتتاح تمثيل قنصلي لغامبيا بالداخلة: الحكومة الصحراوية تعتبر القرار"عدوان غير مبرر"
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 12:26     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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