إيران: لا ناجين من تحطم طائرة الركاب الاوكرانية

و صرح رئيس الهلال الاحمر الايراني لوكالة انباء الطلبة الايرانية (ايسنا) "من الواضح يستحيل ان يبقى ركاب الرحلة بي اس -752طهران-كييف احياء".
من جهتها قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) " 170 شخصا (مسافرين و الطاقم ) صعدوا الطائرة قبل اقلاعها و كل الركاب لقوا مصرعهم" .
و قالت ارنا نقلا عن متحدث باسم مطار الامام الخميني الدولي بطهرانه كان هناك 176 شخصا على متن الطائرة :167 مسافرا و 9 طاقم الطائرة .
و حسب وسائل الاعلام الايرانية فان الطائرة تحطمت على ارض كدينة شهريار غرب طهران و تكون قد اندلعت فيها النار.
و حسب ايسنا فان 10 سيارات اسعاف ارسلت لمكان الحادث .