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إيران: لا ناجين من تحطم طائرة الركاب الاوكرانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 11:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
إيران: لا ناجين من تحطم طائرة الركاب الاوكرانية

طهران - لقي 170 شخصا على الاقل مصرعهم في تحطم طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الدولية الاوكرانية صباح اليوم الاربعاء بعد وقت قصير من اقلاعها من مطار طهران نحو كييف حسب وسائل اعلام ايرانية .

و صرح رئيس الهلال الاحمر الايراني  لوكالة انباء الطلبة الايرانية (ايسنا) "من الواضح يستحيل ان يبقى ركاب الرحلة بي اس -752طهران-كييف احياء".

من جهتها قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) " 170 شخصا (مسافرين و الطاقم ) صعدوا الطائرة قبل اقلاعها و كل الركاب لقوا مصرعهم" .

و قالت ارنا نقلا عن متحدث باسم مطار الامام الخميني الدولي بطهرانه كان هناك 176 شخصا على متن الطائرة :167 مسافرا و 9 طاقم الطائرة .

و حسب وسائل الاعلام الايرانية فان الطائرة تحطمت على ارض كدينة شهريار غرب طهران و تكون قد اندلعت فيها النار.

و حسب ايسنا فان 10 سيارات اسعاف ارسلت لمكان الحادث .

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إيران: لا ناجين من تحطم طائرة الركاب الاوكرانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 11:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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