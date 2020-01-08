ليبيا تواجه أزمة سياسية و أمنية

الجزائر - أكد المحلل المختص في المسائل الجيوسياسية، السيد محند برقوق، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن ليبيا تواجه حاليا أزمات ذات علاقة بالسياسة و الولاء وألامن ،داعيا منظمة الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي إلى التحرك و الاضطلاع بدورهما من خلال قرارات جديدة.

و في تصريح له عبر أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة، أوضح السيد برقوق أن هذه الأزمة "أولا هي ذات طابع سياسي" لاسيما فيما يتعلق بالخلافات بين "مختلف الإرادات حول ليبيا حيث يتنافس قطبين على نمط الدولة في هذا البلد".

و يتعلق الأمر أساسا، حسب السيد برقوق، بأزمة ولاء "ليست تجاه الدولة و إنما تجاه التحالفات لاسيما مع بلدان الخليج"، مضيفا أن ليبيا تواجه أيضا أزمة "ذات طابع أمني".

وفي هذا السياق، تأسف الخبير من أزمة أمنية "مزمنة من خلال تحويل ليبيا تدريجيا إلى معقل إن لم يكن جبهة عالمية للإرهاب مع تركيز الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب نحو هذا البلد الجار لاسيما مع بلدان الساحل".

وحسب المحلل السياسي، "تعاني ليبيا من عدة مشاكل تخص بناء هوية جماعية و نظرة موحدة للدولة كما يوجد غياب مؤسسات اتحادية للأمن في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 7 ملايين نسمة".

وقال "نشاهد حاليا الجيش الوطني الليبي لحفتر و كذلك جيش حكومة الوفاق الوطني بطرابلس إلى جانب وجود +ميليشيات+ في هذا البلد و المواجهات بين الفرقاء الليبيين أصبحت يومية".

من جهة أخرى، أعرب السيد برقوق عن خوفه من "خطر تحول البلد إلى بؤرة لشكل جديد من الإرهاب"، قائلا "نشاهد أيضا إرهاب عابر للحدود قد يمكن استغلاله لإضفاء الشرعية على بعض الأعمال الدولية في هذا البلد".

و في الشأن الليبي دائما الذي يشهد "عدة تدخلات أجنبية للقوى الدولية"، تطرق المحلل إلى الرهانات الجيوسياسية و كذا الاقتصادية لاسيما الطاقوية المرتبطة بهذا البلد (الأول من حيث احتياطات النفط في إفريقيا)، محذرا من عدة مؤشرات "خطيرة" بخصوص الإعلان عن انتشار الجنود الأتراك في هذا البلد إضافة إلى هؤلاء المتواجدين على الميدان.

وبعد أن ذكر بالمذكرتين الموقعتين بين طرابلس و أنقرة المتعلقتين بالطاقة و التعاون العسكري و الأمني، أضاف السيد برقوق أن تركيا التي تدخلت لاسيما في ليبيا الغربية "تعبر عن إرادة معينة بهدف ضمان حصتها في السوق الطاقوي الأوروبي".

و قال "إذا سقطت طرابلس، سيؤدي ذلك إلى اضطراب عام في ليبيا" متخوفا من "سيناريو خطير بالنسبة لإيطاليا في هذه الأزمة التي قد يطول أمدها".

وأضاف المحلل السياسي أن "ليبيا هي باب أنسب للمهاجرين غير الشرعيين الذين يختارون إيطاليا وجهتم الأولى"، و يرى في هذا الصدد موجة من اللاجئين نحو البلدان المجاورة الأخرى.

وأبرز السيد برقوق أهمية قرار يصدر عن مجلس الأمن الأممي قصد إلزام الطرفين بوقف إطلاق النار بشكل دائم مع عقوبات و قرارات إلزامية.

وفي هذا الصدد، دعا السيد برقوق الأمم المتحدة إلى أداء دورها من خلال قرارات جديدة وفق الفصل 7 الذي يتضمن عقوبات ضد الدول التي لا تحترم وقف إطلاق النار.

و حسب المحلل السياسي، يجب على الاتحاد الافريقي أن يضطلع أيضا بدوره عن طريق خارطة طريق جديدة لحل النزاع في ليبيا، متأسفا من المبادرات السابقة على غرار ندوات باريس و باليرمو و أبو ظبي التي باءت كلها بالفشل.

و حسب نفس المتدخل، يكمن التناقض الأكبر حاليا في "هذا التعارض بين خطابات دبلوماسية واعدة و واقع جد كئيب مع تواجد متعدد الأشكال لفاعلين أجانب في ليبيا...".