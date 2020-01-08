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استمرار الأزمة في ليبيا سيزيد من تدفقات الهجرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 09:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
استمرار الأزمة في ليبيا سيزيد من تدفقات الهجرة

الجزائر - حذرت المختصة الفرنسية في السياسة وقضايا الهجرة، السيدة كاترين ويتول دي ويندن اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة من تفاقم الأزمة في ليبيا الذي سيزيد من تدفقات الهجرة في المتوسط.

ففي مداخلة لها خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حذرت السيدة ويندن التي تشغل أيضا منصب مديرة أبحاث بالمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، من خطر تفاقم الأزمة في ليبيا المتمثل في تزايد تدفقات الهجرة موضحة أن ليبيا هي بلد عبور بالنسبة للمهاجرين المنحدرين من دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء و افريقيا الغربية.

و أشارت إلى أن المهاجرين العابرين لليبيا "يتعرضون لإعمال تعذيب ات سيما الاستعباد والاحتجاز و بيع الأعضاء".

واعتبرت أنه من الصعب تحديد عدد المهاجرين الذين يعبرون هذا البلد "لكونهم بدون وثائق".

وأشارت في ذات السياق إلى أنه "من الأسهل" بالنسبة للمهاجرين عبور المتوسط الذي وصفته ب "أكبر فضاء للهجرة عبر العالم المتميز بالأزمات والنزاعات".

و في هذا الصدد، ذكرت المحاضرة هلاك 34000 مهاجر عند عبورهم المتوسط استنادا إلى آخر احصائيات الأمم المتحدة.

بعد الإشارة إلى"الانتقادات الكثيرة" التي لاقتها سياسة استقبال المهاجرين في الدول الأوروبية، أوضحت السيدة ويندن أن هذا الوضع "المأساوي" ما هو إلا نتيجة "صعود تيار اليمين المتطرف لسدة الحكم في العديد من الدول الأوروبية".

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استمرار الأزمة في ليبيا سيزيد من تدفقات الهجرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 09:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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