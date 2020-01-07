الشعب الصحراوي ضاق ذرعا بالإنتظار وعلى الأمم المتحدة التحرك لإنقاذ عملية التسوية

باريس- وجه ديبلوماسي صحراوي انتقادا شديدا ل"فشل الأمم المتحدة في التقدم بعملية التسوية للقضية الصحراوية"، مشددا على أهمية اتخاذ المنظمة الدولية لخطوات عملية من أجل استعادة ثقة الشعب الصحراوي الذي ضاق ذرعا بالإنتظار و بمحاباة المجتمع الدولي للإحتلال المغربي.

وأكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، أبي بشراي البشير، أن الجبهة والشعب الصحراوي لن يقبلا أبدا بمطاردة السراب بعد فقدان الأمل في قدرة الأمم المتحدة الإيفاء بإلتزاماتها وفشلها في التقدم بعملية التسوية على النحو المتفق عليه عشية توقيع إتفاق وقف إطلاق النار بين ممثل الشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو، والمملكة المغربية القوة المحتلة للإقليم.

جاء ذلك في مقابلة للديبلوماسي الصحراوي مع صحيفة ''لكوتيديان دي نواكشوت'' أوضح فيها أن "مخرجات المؤتمر الخامس للبوليساريو المنعقد ببلدة تيفاريتي المحررة نهاية شهر ديسمبر الماضي، أكدت على أن قواعد اللعبة يجب أن تتغير، فقد ضاق شعبنا ذرعا بالإنتظار وبمحاباة المجتمع الدولي للإحتلال المغربي الطرف المعتدي، إلا أننا نحن نظل هم أصحاب قضية عادلة وتلك هي نقطة قوتنا الكبيرة والإستراتيجية''.

وجدد بشراي التأكيد على موقف بلاده الذي يؤكد على ن البحث عن وسيط أممي جديد للنزاع في الصحراء الغربية يتساير مع اتخاذ خطوات عملية تخرج عملية التسوية من الجمود المخيم عليها.

ومرة أخرى، وصف بشراي قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المصادق عليه نهاية أكتوبر من العام المنصرم ب"الانتكاسة الحقيقة" للديناميكية الواعدة التي أطلقها المبعوث الأممي الرئيس الألماني الأسبق، هورست كولر، خلال فترة توليه مهمة الوساطة الأممية.

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وتضمن قرار مجلس الأمن سالف الذكر، تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" إلى سنة كاملة بعد أن كانت ستة أشهر فقط، وهو الأمر الذي دفع بجبهة البوليساريو -يضيف المسؤول الصحراوي- إلى إصدار بيان يوم 30 أكتوبر الماضي، لإعادة تقييم ومراجعة مشاركتها في مسار التسوية في شكله الحالي.

إضافة إلى ذلك، انتقد بشراي البشير "إستمرار تقاعس الأمم المتحدة فيما يخص تعيين مبعوث جديد ثم التساهل مع محاولات الإحتلال المغربي إخضاع البعثة الأممية إلى إملاءاته وظهور مؤشرات أخرى تعكس غياب الإرادة لدى مجلس الأمن الدولي في تطبيق قراراته ذات الصلة بالقضية الصحراوية".

إن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي -يقول أبي بشراي- لن يقبلا أبدا مطاردة السراب، موضحا أن هذا الأمر تم إيصاله إلى الأمين العام للأمم المتحدة من خلال رسالة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بحر الأسبوع الماضي.

-- تقرير المصير حق أصيل لم ولن يسقط بالتقادم --

وأوضح المسؤول الصحراوي أن "البوليساريو بصفتها حركة تحرير وطنية وخيار الكفاح المسلح ليس ورقة يلوح بها، بل هو خيار إستراتيجي لم يخرج أبدا من مركز الفعل"، مشيرا إلى انه بالرغم من إتفاق وقف إطلاق النار الساري في الإقليم منذ قرابة ثلاث عقود، إلا أن تدريب وتجهيز الجيش الصحراوي ظل نقطة مركزية في برنامج الجبهة وإهتمام الشعب الصحراوي وهو ما يجعله اليوم في "مستوى رفع تحدي مباشرة الكفاح المسلح من جديد إذا إقتضت الضرورة".

وكان الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، وجه رسالة إلى الأمين العام الأممي، غداة المؤتمر ال15 للبوليساريو والذي تم خلاله استعراض الجهود الدولية التي تقودها المنظمة الدولية والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية.

وأبرزت الرسالة القلق العميق الذي أبداه المؤتمرون إزاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" التي فشلت في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

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بدلا من ذلك، يضيف الرئيس غالي، فقد أصبحت البعثة بمثابة متفرج سلبي على سياسيات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى "تطبيع" وتوطيد احتلاله غير المشروع لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح "قنصليات" في مدينة العيون المحتلة.

وجاء في الرسالة أن مسألة تعيين مبعوث جديد، كما هو متوقع قريبا، ليس كافيا بل المطلوب هو خارطة طريق واضحة لتصفية الإستعمار من الإقليم وتمكين الشعب الصحراوي من التصويت على مستقبله وتحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية، بإعتبار ذلك حق أصيل لم ولن يسقط بالتقادم.

كما تضمنت رفض جبهة البوليساريو القاطع لأن "تتحول بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية إلى مظلة لتأمين تواصل إحتلال الإقليم بدلا من تصفية الإستعمار منه".