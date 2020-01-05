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الرابطة المحترفة الأولى/ أهلي برج بوعريريج: نحو التخلي عن خدمات المدرب فرانك

  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 17:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

 

برج بوعريريج- سيتم التخلي عن خدمات المدرب الفرنسي لفريق أهلي برج بوعريريج الناشط  في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم  فرانك دوما بالتراضي حسب ما علم يوم الأحد من إدارة النادي البرايجي.

و أوضح ذات المصدر بأن "الإدارة تنوي التخلي عن خدمات المدرب فرانك دوما الذي التحق بالعارضة الفنية للفريق مع بداية الموسم الحالي و وضع حد لعلاقة العمل التي تربطه مع النادي" دون تقديم توضيحات بشأن الأسباب.

و أضاف ذات المصدر بأن "الإدارة ستقوم باستدعاء المدرب خلال الأيام المقبلة لتدارس كيفية فسخ العقد و إيجاد صيغة ترضي الطرفين" مذكرا بأن "المدرب وقع على عقد يربطه بالنادي لموسمين و يدين بأجرة ثلاثة أشهر."

من جهة أخرى قام فريق أهلي برج بوعريريج بانتداب مهاجم فريق نادي أولمبي المدية و هداف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعشرة أهداف توفيق الغماري الذي يعد أول لاعب يدعم التشكيلة خلال المرحلة الشتوية للانتقالات في انتظار التحاق مهاجم شباب قسنطينة بوبكر عثماني في الأيام القليلة المقبلة حسب ما أكده ذات المصدر.

كما أفاد ذات المصدر بأن الفريق قام أيضا بتسريح المهاجم الإيفواري غيسان غسيلان.

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الرابطة المحترفة الأولى/ أهلي برج بوعريريج: نحو التخلي عن خدمات المدرب فرانك
  أدرج يـوم : الأحد, 05 كانون2/يناير 2020 17:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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