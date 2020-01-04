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الرئيس الصحراوي يتسلم وثائق المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات

الشهيد الحافظ - تسلم الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، اليوم السبت ، بدار الضيافة بالشهيد الحافظ، وثائق المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو الذي انعقد مؤخرا في بلدية تيفاريتي الصحراوية المحررة، من طرف رئيس المؤتمر عضو الأمانة الوطنية، الطالب عمي ديه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وذكرت الوكالة أن الرئيس غالي و خلال تسلمه لوثاق المؤتمر الذي انعقد في الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر المنصرم، "شكر اللجنة على الالتزام بالوقت المحدد لتقديم الوثائق و هنأ الشعب الصحراوي على نجاح هذا الاستحقاق المهم من تاريخ كفاحه والذي خيب آمال العدو الذي راهن على إفشال المؤتمر".  

ونقلت الوكالة عن الرئيس الصحراوي قوله أن "المؤتمرين أظهروا قدرتهم على رفع التحدي وإفشال مخططات العدو".

ومن جهته صرح رئيس المؤتمر الطالب عمي ديه : "قدمت اليوم باسم رئاسة المؤتمر الوثائق لرئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي التي تعتبر مهمة في أرشفة الأحداث والاستحقاقات الوطنية".

وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية أن وثائق مؤتمر البوليساريو "مؤتمر الشهيد البخاري أحمد" تحتوي على وثيقة القانون الأساسي للجبهة و برنامج العمل الوطني و وثيقة خاصة بالبيان الختامي للمؤتمر، إضافة إلى الرسائل والتوصيات والتقارير الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتم تسليم وثائق المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو، بحضور رؤساء اللجان المشكلة للإشراف على سير أشغال المؤتمر، حسب الوكالة.

يذكر أن جبهة البوليساريو شددت في ختام مؤتمرها ال 15 على أنها "لن تكون شريكا في أي عملية لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، مطالبة المجتمع الدولي ب "تحمل مسؤوليته وفرض تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس الصحراوي يتسلم وثائق المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 18:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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