Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مفوضية الاتحاد الإفريقي: موسى فكي يعرب عن قلقه إزاء إمكانية "تدخل" أجنبي في ليبيا

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 16:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
مفوضية الاتحاد الإفريقي: موسى فكي يعرب عن قلقه إزاء إمكانية &quot;تدخل&quot; أجنبي في ليبيا

اديس ابابا - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن "قلقه" إزاء إمكانية "تدخل" أجنبي في ليبيا بعد قرار تركيا إرسال قوات عسكرية لهذا البلد.

وأوضح السيد فكي في بيان نقلته وسائل إعلام اليوم السبت أن "التهديدات المختلفة بتدخل سياسي أو عسكري في الشؤون الداخلية لهذا البلد تزيد من خطر المواجهة لدوافع لا تمت بصلة بالمصالح الأساسية للشعب الليبي و تطلعاته للحرية والسلام و الديمقراطية و التنمية".

كما عبر السيد فكي عن "انشغاله العميق من تدهور الوضع في ليبيا و معاناة الشعب الليبي التي طال أمدها".

ودعا في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى الانضمام لإفريقيا في البحث عن تسوية سلمية للازمة في ليبيا محذرا من "العواقب الخطيرة" لمثل هذه الأزمة على القارة بأكملها.

من جانبه نوهت منظمة الأمم المتحدة بالدعوات الرامية الى تسهيل تسوية سياسية وسلام دائم في ليبيا مجددة رفضها لأي تدخل أجنبي في هذا البلد.

إقرأ أيضا :  أعيان قبائل التوارق بليبيا يثمنون موقف الجزائر من الأزمة الليبية

في هذا الصدد، أوضح بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا نشر يوم الخميس الماضي أن "البعثة الأممية في ليبيا تنوه بجميع الدعوات من اجل تهدئة التصعيد و إنهاء الأعمال العدائية والى سلام دائم".

كما ثمنت البعثة الاممية للدعم في ليبيا "المبادرة الوطنية من اجل السلام" التي أعلنت عنها يوم الأربعاء الفارط مجموعة من جمعيات المجتمع المدني و أحزاب وطنية و جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان و كتاب و باحثون وأكاديميون في شرق ليبيا.

وتأتي ردود الأفعال هذه غداة تصويت البرلمان التركي على عريضة تسمح للرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية الى ليبيا من اجل دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
مفوضية الاتحاد الإفريقي: موسى فكي يعرب عن قلقه إزاء إمكانية "تدخل" أجنبي في ليبيا
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 16:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.04

السيدة بسمة أزوار تستلم مهامها كوزيرة للعلاقات مع البرلمان

20.01.04

السيدة كوثر كريكو تستلم مهامها وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

20.01.04

دراجات/الجزائر-تكوين: 11 تقني في تربص تكويني بغرداية

20.01.04

وزير الصناعة والمناجم الجديد يتسلم مهامه

20.01.04

مفوضية الاتحاد الإفريقي: موسى فكي يعرب عن قلقه إزاء إمكانية "تدخل" أجنبي في ليبيا

20.01.04

السيد فاروق شيالي يتسلم مهامه كوزير للأشغال العمومية والنقل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.02

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

19.12.31

محاكمة ربراب: تضخيم الفواتير بلغ أزيد من 792 مليون دج

19.12.30

اللواء شنقريحة يترأس اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي

19.12.30

اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

19.12.31

شخصيات/وفاة: رحلوا عام 2019

19.12.31

مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق