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8 آلاف مريض في غزة حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من العلاج خلال عام 2019

  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 15:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات
8 آلاف مريض في غزة حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من العلاج خلال عام 2019

غزة - أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سفر نحو 8 آلاف مريض من قطاع غزة خلال عام 2019، أثناء محاولتهم التنقل للعلاج في مستشفيات الداخل أو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وسلط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الضوء في تقرير جديد بعنوان "القيود الإسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج"، الضوء على حرمان آلاف المرضى من سكان قطاع غزة - المحاصر منذ قرابة 12 عاما من قبل إسرائيل - من تلقي العلاج في الخارج، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنقلهم وتنقل مرافقيهم عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وأثر ذلك على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مشافي قطاع غزة.

وعدد التقرير أشكال المعاناة التي يتعرض لها مرضى قطاع غزة، ومنها: رفض طلباتهم دون إبداء أسباب رغم حصولهم على تحويلات طبية، وحرمان المرضى من السفر واعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون "إيرز" والتحقيق مع المرضى أو مرافقيهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج، والتأخير والمماطلة في الرد على المرضى وعدم الاكتراث بالمواعيد المقررة لعلاجهم وفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى.

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وطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل إجباره على التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي يتبعها بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم وتحرمهم من تلقي العلاج.

ودعا إلى السماح لكافة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها "فورا، وبدون أي تأخير".

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كما دعا التقرير إلى "الوقف الفوري" لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى "إنقاذ حياة" والمرضى الذين يحتاجون "تحسين جودة حياتهم"، بحسب تصنيف السلطات المحتلة والى فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية التزاما بالقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

كلـمات مفتـاحيــة :
8 آلاف مريض في غزة حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من العلاج خلال عام 2019
  أدرج يـوم : السبت, 04 كانون2/يناير 2020 15:39     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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