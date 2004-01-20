8 آلاف مريض في غزة حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من العلاج خلال عام 2019 -

الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم 2019 : بلومي يزور مصر لأول مرة منذ 30 سنة بدعوة من الكاف -

السيد شمس الدين شيتور يستلم مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

المنتخب الوطني للتجديف في تربص مغلق بالقاعدة المائية بني هارون بميلة -

عبد الرحمن بن بوزيد و جمال بن باحمد يستلمان مهامهما كوزير للصحة و وزير منتدب مكلف بالصناعة الصيدلانية -

سيد علي خالدي يتسلم مهامه على رأس وزارة شباب ورياضة -

كمال رزيق يستلم مهامه كوزير التجارة -

كمال ناصري يتسلم مهامه على رأس وزارة السكن و العمران و المدينة -

كشف وتدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى -

حسان مرموري يتسلم مهامه على رأس وزارة السياحة -

إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات: قرار وزاري مشترك لتحديد كيفيات التطبيق -

رئيس الجمهورية يتلقى إخطارا من السيد بن صالح لإنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة -

عبد الرحمان راوية يستلم مهامه كوزير للمالية -

أرزقي بيراكي يتسلم مهامه كوزير للموارد المائية -

شوقي عاشق يوسف يستلم مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي -

عمار بلحيمر يستلم مهامه كوزير للإتصال ناطق رسمي للحكومة -

مولودية الجزائر - الرجاء البيضاوي : داربي مغاربي واعد -

ترامب يقول إنه أمر بقتل قاسم سليماني لمنع حرب، لا لإشعالها -

نقاش: لا يهم من يسجل، المهم هو التأهل -