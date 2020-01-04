ترامب يقول إنه أمر بقتل قاسم سليماني "لمنع حرب، لا لإشعالها"

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين امس الجمعة بمنتجعه /مار الاجو/ بولاية فلوريدا، "سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة وشريرة ضد دبلوماسيين وجنود أمريكيين لكننا ضبطناه متلبسا وقمنا بتصفيته".
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وتابع "تحركنا الليلة الماضية لمنع حرب.. لم نتحرك لإشعال حرب"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.
وقال إن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كان بتوجيهات من سليماني، مضيفا "استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن".