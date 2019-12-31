بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث التطورات في ليبيا

القاهرة - بدأ اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين, اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية لبحث التطورات المتسارعة في ليبيا.

وانطلق الاجتماع بجلسة مغلقة. وقالت مصادر دبلوماسية من الجامعة العربية, إن الاجتماع "يهدف إلى الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تحتدم فيه المعارك في محيط طرابلس بين قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف يها دوليا.

وكانت الجامعة العربية, قد أكدت رفضها لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي, ودعت إلى خفض التصعيد والعودة إلى مسار الحل السياسي للأزمة الليبية.

وشدد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان سابق, على أن التدخل في الشأن الليبي "لن يفضي سوى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي, وتعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة".