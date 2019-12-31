الأزمة في اليمن: وضع راوح مكانه و جهود دولية متواصلة من أجل تسوية شاملة

الجزائر- لم يشهد اليمن خلال عام 2019 اختراقا ملموسا في مشهده السياسي الذي تتداخل فيه أجندات اقليمية ودولية زادت من تعقيد معادلة متعددة الاوجه و الابعاد, وتداعياتها الكارثية على الوضع الاقتصادي, ولا سيما الانساني.

وفي ظل هذا الوضع تواصلت خلال السنة المنتهية الجهود الدولية من اجل تسوية شاملة باشراك جميع الفرقاء, وانعاش مسار السلام المتعثر منذ خمسة سنوات من الأزمة.

و قد تباينت الأحداث في اليمن ما بين العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال بين الجيش اليمني و مسلحي جماعة انصار الله (الحوثيون), من جهة, و بين هذه الاخيرة و قوات التحالف العربي -الذي تدخل في اليمن في سبتمبر 2014 - بقيادة السعودية, من جهة اخرى, في شمال البلاد.

اما في جنوب البلاد فقد دوى صوت الحرب بين القوات اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي و القوات المتحالفة معه, هذا على الصعيد الامني, أما على الصعيد السياسي , فقد شهدت الفترة الاخيرة من نفس السنة زخما و تحركا دبلوماسيا عبر عدد من العواصم الخليجية, يصب في اتجاه وقف اطلاق النار, و ترسيخ التهدئة, و انهاء الخلاف الخليجي.

وبالرغم من ان المجموعة الدولية تمكنت بعد جهود من جمع الحكومة اليمنية والحوثيين حول طاولة المفاوضات في اتفاقين هامين, اتفاق بشأن ميناء "الحديدة" الاستراتيجي واتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي, فان الوضع الامني والسياسي والاقتصادي والانساني الكارثي ما زال معقدا.

== اتفاق"الرياض" على المحك ==

بعد محادثات واتصالات دبلوماسية حثيثة بين مختلف اطراف الازمة اليمنية, تم توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي, اطلق عليه اسم اتفاق "الرياض" والذي من اهم بنوده إعادة الحكومة اليمنية إلى عاصمتها المؤقتة في عدن, وتفعيل جميع المؤسسات الحكومية اليمنية في الجنوب, اضافة الى بنود اخرى تحفظ مصالح الجنوبيين ضمن الهيئات السياسية الوطنية.

لكن بعد مرور شهر عن توقيعه, يواجه اتفاق "الرياض" الذي علقت عليه الآمال بشأن مخارجه الرامية الى ايجاد حل ينهي المعضلة الجنوبية, "تعثرا" في التنفيذ, وسط اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بالخروج عن نص الاتفاق, و أضحى انهياره وشيكا, حسب المراقبين.

فالاتفاق, أصبح "على المحك" بعد الخلافات الحادة بشأن تطبيق الجانب العسكري منه, إذ ترى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي, ضرورة دمج الفصائل المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي ضمن التشكيلات العسكرية التابعة لقواته, في حين يطالب المجلس الانتقالي بحفظ "الهوية الجنوبية" لتلك الفصائل والإبقاء على هيكليتها الحالية, مما ادى الى اطلاق تحذيرات من افشال الاتفاق وتعقيد الوضع اكثر.

== اتفاق الحديدة: تقدم طفيف و ملفات عالقة ==

مع مرور عام كامل على توقيع الأطراف اليمنية برعاية أممية على اتفاق "الحديدة" في استوكهولم, تم تسجيل تقدم طفيف, فيما يخص تجنيب مدينة "الحديدة" الاستراتيجية الدمار الشامل, الا أن التفاهمات المتعلقة بعدد من الملفات كالأسرى ومطار صنعاء فلا تزال عالقة مع نهاية سنة 2019 .

و تضمن الاتفاق وقف العمليات العسكرية في "الحديدة" واعادة انتشار القوات من المدينة وموانئها الثلاثة (الحديدة - الصليف - رأس عيسى), وتم بعدها إرسال بعثة أممية إلى "الحديدة" لمراقبة تنفيذ الاتفاق الذي ما يزال يراوح مكانه حتى اليوم.

فالخروقات لا تزال مستمرة فيما يخص إعادة الانتشار في الموانئ الثلاثة في "الحديدة", ولم تتمكن فرق المراقبين الدوليين من اداء مهامها على احسن وجه, علاوة على ابقاء بعض الملفات المختلف حولها حولها, ذات الصلة بالجانب الاجتماعي, مفتوحة لحد الآن.

وسجلت أطراف عسكرية ألاف الخروقات في "اتفاق "الحديدة" حتى نهاية سبتمبر من نفس السنة, مما تسبب في أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة, وأدت إلى مقتل أكثر من 1300 من المدنيين, وإصابة أكثر من 1900 آخرين.

و اذا كان اتفاق "الحديدة", قد سجل تقدما طفيفا, الا انه فشل في إنهاء معاناة أكثر من 16 ألف أسير من طرفي الصراع, وأكثر من 30 ألف مريض تستدعي حالتهم الصحية التحويل إلى الخارج لتلقي العلاج, بالرغم من مبادرة الحوثيين بإطلاق عملية لتبادل 1000 أسير, تلتها مبادرة أخرى بإشراف اممي تم الافراج فيها عن 350 أسير. وفي المقابل أعلن التحالف العربي الإفراج عن 200 أسير من أسرى الحوثيين, لكن يبقى الوضع يتطلب المزيد من مبادرات حسن النية لاسترجاع الثقة.

== الوضع الانساني .. الاسوأ في العالم ==

كما عرفت سنة 2019 دق ناقوس الخطر أمام ما يجري في اليمن بسبب الحرب المتواصلة وعواقبها المدمرة للجانب الانساني, محذرة من أن استمرار النزاع يزيد من المخاطر المهددة لحياة اليمينين لاسيما بفعل تدهور قطاع الصحة في البلاد.

وبهذا كانت الأزمة الإنسانية في اليمن "الأسوأ" في العالم, فالأمراض أوصلت نسبة كبيرة من السكان إلى شفا الموت, إذ صار نحو 4 ملايين و800 ألف يمني مهددون بالكوليرا, ما يعمق مأساة اليمنيين الذين ينجون من الموت قصفا وجوعا في ظل حرب مدمرة.

وأصبح أكثر من 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي, ويواجه نصفهم نقصا حادا في الغذاء, على خلفية دعوات لاطراف النزاع لتوفير ممرات آمنة للمدنيين.

و تمارس المنظمات الانسانية ضغوطات من أجل ايصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المجاعة و سوء التغذية, في مسعى للحد من وطأة الكارثة الانسانية, وتطالب بتخفيف القيود المفروضة لتسهيل وتوفير المساعدة في المناطق المتضررة شمال اليمن.

و من بين المعيقات ايضا, مشكلة نقص الوقود الذي يعرقل توزيع المساعدات الإنسانية وحل أزمة ندرة المياه النظيفة بسبب نزاع بين السلطات في عدن (جنوب), وصنعاء (شمال) حول الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ, و في هذا الصدد حذرت المنظمات الانسانية الاطراف المتنازعة من مغبة استعمال الوقود ك"أداة حرب".

ويرى اليمنيون ان الصراع في بلادهم تغذيه عدد من الدول الاقليمية و الدولية وعلى راسها الولايات لمتحدة التي تعتبر "شريك أساسي" فيما يسمونه "العدوان" على اليمن, وهي "المعيقة للسلام فيه", و أن الحرب "ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لطرفي النزاع.