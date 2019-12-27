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زعيم حزب العمال البريطاني يجدد الدعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 136 مرات
زعيم حزب العمال البريطاني يجدد الدعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

لندن - جدد زعيم "حزب العمال" البريطاني, جيريمي كوربين, دعم حزبه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتضامنه مع نضاله العادل, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن كوربين قوله - في رسالة تهنئة بعث بها بمناسبة المؤتمر العام الخامس عشر لجبهة البوليساريو الذي عقد في الأراضي الصحراوية المحررة بتيفاريتي (19-23 ديسمبر) - "يسرني أن أبعث بتحيات التضامن من حزب العمال إلى جبهة البوليساريو بمناسبة انعقاد المؤتمر العام في شهر ديسمبر".

وأضاف كوربين, قائلا: "لقد كنت منذ زمن طويل من مؤيدي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, ونحن فخورون بأن نعتبر جبهة البوليساريو كشقيقة لحزبنا".

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وذّكّر السياسي البريطاني أن "دعم حزبه لحقوق الشعب الصحراوي كان حاضرا خلال حملته في الانتخابات العامة الأخيرة", معربا عن سعادته ب"استضافة متحدث من الصحراء الغربية على المنصة في أحد مؤتمرات الحزب الأخيرة في مدينة برايتون".

واستطرد قائلا: "سنستمر في دعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل العدالة, ومع جبهة البوليساريو باعتبارها الصوت الرسمي للشعب الصحراوي, كما نتمنى لكم مؤتمرا ناجحا".

وجدد المشاركون في المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو "شهيد البخاري أحمد", الذي عقد تحت شعار "كفاح, صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية" بمدينة تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة), التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير الذي يشكل "خطا أحمرا لا يجب تجاوزه".

آخر تعديل على الجمعة, 27 كانون1/ديسمبر 2019 19:10
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زعيم حزب العمال البريطاني يجدد الدعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : الخميس, 26 كانون1/ديسمبر 2019 19:52     الفئـة : دولــي     قراءة : 136 مرة   شارك

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