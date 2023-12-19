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اختتام المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو بانتخاب الامين العام للجبهة وأعضاء الأمانة الوطنية (القائمة النهائية)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 09:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
اختتام المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو بانتخاب الامين العام للجبهة وأعضاء الأمانة الوطنية (القائمة النهائية)

اتفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة) - انتهت اليوم الاربعاء، اشغال المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو بالاعلان النهائي لنتائج الدور الثاني من انتخابات الامانة الوطنية لجبهة الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو).

 وقد شهدت الفترة الصباحية من اليوم الخامس لاشغال المؤاتمر الملتئمة في بلدة اتفاريتي الصحراوية المحررة، الاعلان عن منصب الامين العام للجبهة والتي تحصل فيها المرشح الوحيد للجبهة السيد ابراهيم غالي عن الاغلبية المطلقة حيث صوت 1808 مؤتمر بنعم وهو ما يمثل نسبة  10 ر86 بالمائة من مجموع الاصوات المعبرعنها.  

بينما اسفرت نتائج الدور الاول من العملية الخاصة باعضاء الامانة الوطنية، عن حصول اربعة على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها بحسب مقتضيات القانون وطبقا للمادتني 72 و 73 من القانون الاساسي لجبهة البوليساريو فان الفائز في المرحلة الاولى من الانتخابات الخاصة باعضاء الامانة الوطنية هو الذي يتحصل على الاغلبية المطلقة اي 50 زائد واحد.

وتحصل النصاب المطلوب كل من ابي بشرايا البشير خاطري ادوه وعبد القادر طالب عمر وامحمد خداد.

ليتواصل التصويت في الدور الثاني طيلة الفترة المسائية ليتم اختيار اعداد الفائزين في الامانة الوطنية البالغ عددهم 25 منهم ستة نساء.

للإشارة تلق المؤتمر العديد من الرسائل التضامنية من مختلف الاحزاب والمنظمات والهيئات من مختلف دول العالم .

وفي نهاية المراسيم ادى اعضاء الامانة الوطنية المنتخبون اليمين القانونية .

آخر تعديل على الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 09:43
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اختتام المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو بانتخاب الامين العام للجبهة وأعضاء الأمانة الوطنية (القائمة النهائية)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2019 09:28     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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