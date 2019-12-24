مؤتمر البوليساريو: تواصل الأشغال وانتخاب أعضاء الأمانة العامة

تيفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة)- تم انتخاب أربعة مترشحين في المجموع منذ الدور الاول للانتخابات، أعضاء في الأمانة العامة (قيادة) جبهة البوليساريو، خلال اليوم السادس من المؤتمر ال15 للجبهة الجاري بتيفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة) فيما تم اعادة انتخاب السيد ابراهيم غالي في منصب الامين العام لجبهة البوليساريو.

و يتعلق الامر بكل من ممثل البوليساريو بفرنسا ابي بوشرايا بشير (1203 صوت) و رئيس البرلمان خطري ادوه (1126 صوت) و سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر عبد القادر طالب عمر (1105 صوت) و المكلف بالعلاقات الخارجية بجبهة البوليساريو و المنسق مع الامم المتحدة أمحمد خداد (1094 صوت).

اما الدور الثاني لانتخاب بقية اعضاء الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو فكان جاريا خلال الاشغال التي تم تمديدها ب48 ساعة.

و فيما يتعلق بإعادة انتخاب السيد غالي كأمين عام للجبهة فقد حصل على 10ر86 % من الاصوات كما انه يشغل منصب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

في هذا الصدد صرح لوأج الناطق باسم المؤتمر ابي بوشرايا بشير ان "السيد غالي قد حصل على دعم المؤتمرين مما يعزز دوره كقائد موحد للحركة في مجموعها" منوها في ذات السياق بالمؤتمرين نظير اختيارهم.

و من المنتظر ان تتواصل عملية الانتخاب بعد زوال اليوم قبل الاختتام الرسمي للمؤتمر ال15 و قراءة البيان الختامي.

===الاشغال تتواصل في ظروف حسنة===

و يجمع المؤتمرون و منظمو المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو الذي افتتح يوم 19 ديسمبر الجاري في الاراضي الصحراوية المحررة بتيفاريتي على ان اشغال هذه الاجتماعات الهامة للقضية الصحراوية تجري في "ظروف حسنة" بما في ذلك عمليات الانتخاب.

في هذا السياق اشاد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر عبد القادر طالب عمر الذي قدم تعازيه للشعب الجزائري على اثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع الوطني, قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، بانعقاد المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو في الاراضي الصحراوية المحررة بتيفاريتي "مما سمح بوضع حد للتضليل و الدعاية المغربية و الاسبانية الرامية الى الحيلولة دون تنظيم هذا اللقاء الهام و الحاسم و تخويف المشاركين المتضامنين مع القضية الصحراوية سيما الاجانب".

من جانبه اعرب المحامي الصحراوي محمد صالح ولد السالك و ممثل وزارة العدل الصحراوية عن اعتزازه للتعبير انطلاقا من الاراضي الصحراوية المحررة، منوها بحسن تنظيم عملية الانتخاب متمنيا الخروج بقرارات حاسمة و رسائل قوية فيا يخص القضية الصحراوية تجاه الامم المتحدة التي تعد المعنية الاولى فضلا عن فرنسا و المغرب.

كما عبر عن امله في ان ينظم المؤتمر القادم على مستوى العاصمة الصحراوية العيون المحتلة حاليا من قبل المغرب.

بدوره اشاد زميله محفوظ محمد سلكي ب"النقاشات الجادة و المسؤولة و رفيعة المستوى" بخصوص المسالة الصحراوية خلال المؤتمر.

اما موتا محمد بوزيد من اتحاد المحامين الصحراويين فقد دعت المؤتمرين و المنظمين الى العمل على انجاح هذا اللقاء الحاسم الذي يجري في ظرف خاصة.

كما اعربت عن "ارتياحها بفضل هذا اللقاء الذي سمح بجمع عدد من الاقارب و الاصدقاء و الزملاء المقيمين بالخارج او يوجدون على مستوى الاراضي الصحراوية المحتلة و ذلك بعد اربع او ربما عشر سنوات من الغياب".

اما الجالية الصحراوية فقد نوهت بالتنظيم الجيد للمؤتمر.

في هذا السياق قدم ممثل الجالية الصحراوية بفرنسا و كذلك رئيس لجنة العمل و التفكير من اجل مستقبل الصحراء الغربية ناجم سيدي، ترشحه لقيادة الامانة الوطنية لجهة البوليساريو.

واكد في ذات الصدد "لقد شاركت من قبل في المؤتمرين السابقين للبوليساريو و اني انوه بالجو الحميمي و المنظم الذي يجري فيه هذا المؤتمر الذي ينظم على اراضينا المحررة".

من جانبه اعرب ممثل رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا بشير محمد لحسن عن ارتياحه لكونه يمثل الجالية الصحراوية بأوروبا "التي بدأت خلال هذه السنوات الاخيرة تفرض نفسها فعليا سيما في فرنسا البلد المناوئ للصحراء الغربية".

و تابع قوله ان "فرنسا ما فتئت تدافع عن المغرب على مستوى الاتحاد الاوروبي و كذا في مجلس الامن الدولي مستعملة حق الفيتو".

و خلص في الاخير الى التأكيد "باننا هنا للتعبير عن صوت الجالية الصحراوية المقيمة بأوروبا في اطار مواصلة الكفاح و المقاومة الصحراوية من اجل الحرية و الاستقلال".