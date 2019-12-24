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الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية تباشر اجراءات لإدانة الاستيراد غير الشرعي للمنتوجات الصحراوية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 14:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

باريس - أعلنت الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية في بيان لها أنها ستتابع قضائيا الشركة الفرنسية "إيديل" على مستوى المحكمة الابتدائية الكبرى لتاراسكون بتهمة الاستيراد غير الشرعي للمنتوجات الصحراوية.

و أشارت الكونف (نقابة فلاحية فرنسية) و هي عضو أيضا في الكونفدرالية الفلاحية الأوروبية أنه و رغم اعتراض المواطنين فإن المفوضية الأوروبية سارعت بتوقيع الاتفاقيات التجارية المضرة بالبيئة و المناخ و الفلاحين و المواطنين.

و يضيف البيان, بالرغم من تطمينات المفوضية الأوروبية للقيام بمتابعة دقيقة للاتفاقيات التجارية حتى تمنعها من التأثير على السوق الأوروبية فإن "بعض الاتفاقات السارية المفعول حاليا تنم عن عدم الجدية في المتابعة".

و ذكرت الكونفدرالية في هذا الصدد "في اطار اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقع في سنة 2000 و تم تجديده سنة 2012 فإن بعض الشركات الفرنسية تستفيد من اعفاءات جمركية خلال عمليات استيراد فرنسا لآلاف الأطنان من الخضر من الصحراء الغربية في ظروف غير مقبولة".

و تابعت الكونفدرالية في بيانها "هذا الانتاج فيه انتهاك للموارد الطبيعية للإقليم المحتل من طرف المغرب منذ 1967 في حين فصلت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق في نطاق الصحراء الغربية".

و تؤكد الكونفدرالية ان "هذا الاتفاق الذي ينتهك حق تقرير المصير و يعارض ارادة الشعب الصحراوي (...) يتعارض مع مصالح الفلاحين الفرنسيين", موضحة ان المنتوجات الفلاحية المستوردة بصفة غير شرعية تستفيد من تخفيضات جمركية و هي بهذا تخلق منافسة غير شريفة للمنتجين الفرنسيين و تؤدي إلى تدهور ظروف الانتاج.

و ختم بيان الفدرالية "للحد من الانتهاك الذي طال حقوق الشعوب و بغية ادانة الانحرافات التي تضمنتها اتفاقات التبادل الحر فإن الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية ستودع شكوى ضد  الشركة الفرنسية (إيديل) على مستوى محكمة تاراسكون بسبب المنافسة غير الشريفة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 15:07
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الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية تباشر اجراءات لإدانة الاستيراد غير الشرعي للمنتوجات الصحراوية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 14:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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