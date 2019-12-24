إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، من أبرز المسؤولين و القادة العسكريين

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - يعتبر إبراهيم غالي الذي أعيد انتخابه اليوم الثلاثاء، لمنصب أمين عام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)، من ابرز المسؤولين والفاعلين في قضية الصحراء الغربية ومن ابرز قادتها السياسيين والعسكريين اللذين يحظون بتأييد جماهيري داخل الجبهة و في أوساط مناضليها.

إبراهيم غالي، من مواليد 19 أغسطس 1949 في مدينة السمارة (إقليم الساقية الحمراء) بالصحراء الغربية، ينتمي لأسرة من قبيلة الرقيبات، فخذ أولاد طالب، كما اقتصر تكوينه العلمي على الكتاب التقليدي، إذ درس علوم اللغة العربية وبعض المتون الفقهية.

وتولى إبراهيم غالي عددا من المناصب الرفيعة حزبيا وسياسيا وعسكريا في نظام جبهة البوليساريو، من بينها وزارة الدفاع وعضوية اللجنة التنفيذية وعضوية الأمانة الوطنية، كما كان سفيرا لها بكل من إسبانيا والجزائر.

وشارك في الوفد الصحراوي المفاوض مع المحتل المغربي بدءا من عام 1989.

انخرط -وهو شاب- في الحركة الصحراوية ضد الاستعمار الإسباني التي كان يتزعمها محمد البصيري، فكان أحد مؤسسي "المنظمة الطلائعية لتحرير الصحراء الغربية" عام 1969 بزعامة البصيري، وأصبح أمين سرها.

شارك في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) وانتخِب أول أمين عام لها في أول مؤتمر لها بتاريخ 10 مايو 1973، فقاد أول عملية عسكرية يوم 20 مايو 1973 كانت بمثابة الشرارة الأولى لإعلان الكفاح المسلح ضد إسبانيا، ثم كان حاضرا بقوة في كل المعارك العسكرية التي خاضتها الجبهة بعد ذلك.

تنحى غالي عن الأمانة العامة للجبهة في مؤتمرها الثاني (أغسطس 1974) فتولاها الزعيم التاريخي للجبهة الولي مصطفى السيد.

وحين أسندت قيادة الجبهة إلى محمد عبد العزيز في مؤتمرها الثالث المنعقد في أغسطس 1976، عين غالي عضوا في لجنة العلاقات الخارجية بالمكتب السياسي للجبهة، فمثلها من موقعه ذلك في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية وشارك عام 1975 في الوفد الصحراوي المفاوض لإسبانيا بشأن انسحابها من الصحراء.

بقي في منصبه هذا -الذي قاد من خلاله الجبهة في حربها ضد المغرب- حتى 1989، حيث أصبح قائدا للناحية العسكرية الثانية خلال 1989-1993، ثم عاد إلى تقلد وزارة الدفاع من 1993 إلى 1998.