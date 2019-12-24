إعادة انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو

تفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - تم اليوم الثلاثاء، بتفاريتي الصحراوية المحررة، إعادة انتخاب السيد ابراهيم غالي، على رأس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، كأمين عاما ب1808 صوت وهو ما يمثل 10 ر86 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات.

و بلغ عدد المشاركين في هذا الاستحقاق 2102 أي 85 ر 86 بالمائة من مجموع المؤتمرين المشاركين في اللقاء والذين بلغ عددهم 2419 مندوب شاركوا في المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو.

و تكرس هذه النتائج وفقا للمادة ال15 من القانون الأساسي للجبهة اعتبار ابراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو. كما يتولى السيد غالي مهمة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طبقا للدستور الصحراوي .

و فيما يخص انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية للجبهة تمت مباشرة العملية مساء أمس الاثنين، وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فجر اليوم أن عدد المرشحين والمترشحين لعضوية الأمانة بلغ 187، وأعلنت اللجنة أن عدد مكاتب التصويت هو 23 مكتبا قبل انطلاق عملية الاقتراع.

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للإشارة، فإن عدد أعضاء الأمانة الوطنية هو خمسون عضوا، الأمين العام للجبهة، 16 من المناطق المحتلة، 04 من المنظمات الجماهيرية و29 ينتخبون في المؤتمر.

وكان الناطق الرسمي باسم المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو اعلن ليلة أمس، عن تمديد أشغال المؤتمر ل 48 ساعة إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في المؤتمر وقفوا دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي .

وكانت أشغال المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو، مؤتمر الشهيد "البخاري أحمد باريكلا"، قد انطلقت تحت شعار " كفاح، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية"، يوم 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 2421 مؤتمرا صحراويا من بينهم وفد قادم من المناطق المحتلة.