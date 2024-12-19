تمديد أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوبيساريو ل 48 ساعة

وقال ابي بشرايا البشير في تصريح صحفي، ان رئاسة المؤتمر اعلنت عن تمديد ل48 ساعة بعد انقضاء الفترة القانونية للاشغال، وهذا بهدف ضمان عملية دقيقة وشفافة وذات مصداقية .
ومن المنتظر ان يتم ليلة اليوم الاعلان عن نتائج انتخاب الامين العام للجبهة والدور الاول من اعضاء الامانة الوطنية.
و فيما يخص انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية تمت مباشرة العملية مساء الاثنين، وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فجر اليوم أن عدد المرشحين والمترشحين لعضوية الأمانة بلغ 187 ، وأعلنت اللجنة أن عدد مكاتب التصويت هو 23 مكتبا قبل انطلاق عملية الاقتراع.
للإشارة، فإن عدد أعضاء الأمانة الوطنية هو خمسون عضوا، الأمين العام للجبهة، 16 من المناطق المحتلة، 04 من المنظمات الجماهيرية و29 ينتخبون في المؤتمر.
وكانت اشغال المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو مؤتمر الشهيد "البخاري أحمد باريكلا" قد انطلقت تحت شعار " كفاح ، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية"،يوم 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة 2421 مؤتمرا صحراويا من بينهم وفد قادم من المناطق المحتلة.