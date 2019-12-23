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مؤتمر جبهة البوليساريو: الشروع في فرز أصوات انتخاب هيئات جبهة البوليساريو

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 18:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرات

تيفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة)- شرع منظمو المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو بتيفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة) مساء يوم الاثنين في عملية فرز الأصوات عبر المكاتب الـ 23 المخصص للعملية الانتخابية الخاصة بمنصب الامين العام و العضوية في الامانة الوطنية للجبهة.

وقد انتهت العملية الانتخابية بغلق مكاتب التصويت, اذ من المنتظر الإعلان ليلة يوم الاثنين عن نتائج الفرز.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فجر اليوم أن عدد المرشحين والمترشحين لعضوية الأمانة بلغ 187 ، وأعلنت اللجنة أن عدد مكاتب التصويت هو 23 مكتبا قبل انطلاق عملية الاقتراع.

للإشارة،  فإن عدد أعضاء الأمانة الوطنية هو خمسون عضوا، الأمين العام للجبهة، 16 من المناطق المحتلة، 04 من المنظمات الجماهيرية و29 ينتخبون في المؤتمر.

و يخص الاقتراع مرشحا واحد لمنصب الأمين العام للجبهة, بينما ينتخب المؤتمرون ايضا رؤساء المنظمات الجماهرية لجبهة البوليساريو  والتي تضم  مناصب : الأمين العام لاتحاد الشبيبة والامين العام لاتحاد الطلبة والامينة العامة لاتحاد النساء والأمين العام لاتحاد العمال.

وتتواصل اشغال المؤتمر لليوم الخامس والأخير, على أن يتم الإعلان عن البيان الختامي و توصيات هذه الجلسات في ليلة متأخرة من ليلة يوم الاثنين.

و ينظم المؤتمر العادي لجبهة البوليساريو كل ثلاث سنوات. كما يمكن للأمين العام أو لثلثي أعضاء الأمانة الوطنية الدعوة إلى تنظيم مؤتمر استثنائي.

للإشارة فقد تم خلال الأيام الأربعة الأولى من أشغال المؤتمر, المصادقة على التقريرين الادبي و المالي للامانة الوطنية للجبهة, وكذا المصادقة على المواد المعدلة للقانون الأساسي لجبهة البوليساريو, والذي يعتبر "خطوة أساسية للشروع في العملية الانتخابية".

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مؤتمر جبهة البوليساريو: الشروع في فرز أصوات انتخاب هيئات جبهة البوليساريو
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 18:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 4 مرة   شارك

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