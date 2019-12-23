السلم في افريقيا: الاتحاد الافريقي يدعو الى احترام مبدأ عدم المساس بالحدود

القاهرة- قامت اللجنة التقنية المتخصصة في الدفاع و الامن و هي هيئة سياسية محورية للاتحاد الافريقي, مؤخرا في القاهرة بالمصادقة على استراتيجية لحكامة الحدود و التي تلح على احترام مبدأ عدم المساس بالحدود.

و اشارت اللجنة التقنية المتخصصة في الدفاع و الامن في بيانها الذي صادقت عليه عقب اجتماعها العادي ال12 بالقاهرة ان "تنفيذ استراتيجية حكامة الحدود يجب ان يراعي العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي, لا سيما مادته 4 التي تنص على احترام الحدود القائمة وقت الحصول على الاستقلال".

وشجعت اللجنة التي صادقت على الاستراتيجية بعد تعديلات, الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقية الاتحاد الافريقي حول التعاون العابر للحدود (التي تسمى اتفاقية نيامي) و التي تمت المصادقة عليها في يونيو 2014.

و يعتبر تصريح اللجنة التقنية المتخصصة في الدفاع و الامن تذكير واضح للمغرب بانه من المستحيل خرق المادة 4 من العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي المعتمد كمبدأ للقانون الدولي في حالات تصفية الاستعمار.

ففي مسعى غير قانوني قامت "لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع" لمجلس المستشارين المغربي, مؤخرا بالمصادقة بالإجماع على مشروعي قانونين للاستلاء على الفضاء البحري الصحراوي و جعله منطقة اقتصادية حصرية.

و قامت الحكومة الصحراوية بالتحرك يوم الاربعاء الماضي في مواجهة هذه المحاولة التوسعية للمغرب, مؤكدة ان هذا العمل الأحادي الطرف المغربي للمطالبة بالمناطق البحرية للصحراء الغربية هو "باطل و لاغ".

و ذكر الطرف الصحراوي ان المنطقة المحيطية للصحراء الغربية خاضعة منذ سنة 1975 للقانون الدولي على غرار محكمة العدل الدولية التي قضت خلال نفس السنة بان المغرب ليس له اي سيادة على إقليم الصحراء الغربية.

و ذكرت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ان العديد من المحاكم قضت خلال السنوات الاخيرة, بان الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب و منها محكمة العدل الاوروبية التي اكدت مرارا بان الصحراء الغربية هي إقليم "مستقل و منفصل" عن المغرب.

و قد تم تأجيل المصادقة على مشروعي القانونين من طرف مجلس المستشارين المغربي والتي كانت مقررة اليوم في بداية السهرة, الى تاريخ لاحق, حسب الصحافة المغربية.

و قد تراجع المغرب بعد ردود الفعل الحادة للحكومة الاسبانية. فحسب يومية "البايس" فإن مدريد اشترطت "اتفاقا ثنائيا مع الرباط لتحديد الحدود البحرية" مع المغرب.