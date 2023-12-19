الحوار الوطني الشامل بمالي: الدعوة لتنظيم انتخابات تشريعية قبل مايو 2020، وإجراء تعديل دستوري

باماكو - توج الحوار الوطني الشامل الذي أجراه الماليون بالعاصمة باماكو وتميز بمشاركة قياسية، بالدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية قبل مايو 2020، وإجراء تعديل دستوري و التأكيد على توحد جميع أبناء الشعب لتعزيز مسار البلد على سبيل السلم والاستقرار.

ففي نهاية أشغال الحوار، وافق المشاركون على إجراء انتخابات تشريعية قبل الثاني من شهر مايو 2020، وتنظيم استفتاء دستوري في نفس العام.

وانتهت رسميا عهدة النواب الحاليين منذ 31 ديسمبر 2008، و لكن تم تمديدها مرتين، و تنقضي في 2 من شهر مايو المقبل.

وعاشت العاصمة المالية على مدى أسبوع على وقع فعاليات الحوار الوطني الذي شارك فيه قرابة الثلاثة آلاف مندوب من مالي ومن خارجه، يمثلون مختلف الحساسيات الوطنية لبحث التنمية الاجتماعية-الاقتصادية والسلام والتماسك الاجتماعي في البلاد.

واعتبر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا هذا الحوار الوطني الشامل بانه "حدث كبير يعيد التأسيس بمعنى الكلمة".

ومن شأن التوصيات التي انبثقت عن المشاورات وهي أربعة، إيجاد حلول للأزمات الأمنية والمؤسسية والاجتماعية-الاقتصادية التي تمر بها مالي منذ سنوات.

استتاب الامن لتحقيق نهضة تنموية

وتحتوي التوصيات التي خرج بها حوار الماليين محاور متعلقة بالأمن، و تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015 و الحوكمة و الشباب و البنى التحتية للطرق.

ويسعى الرئيس المالي منذ إعادة انتخابه في أغسطس الماضي على رأس البلاد، إلى المضي قدما في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي والذي تشدد عليه المجموعة الدولية على رأسها الأمم المتحدة باعتباره "الآلية المناسبة لتسوية مستدامة للأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لمالي وللمنطقة.

وأجرت السلطات المالية تحضيرات مكثفة عبر اتصالات قامت بها مع مختلف الأطراف المدعوة للحوار و من بينها الجماعات السياسية-العسكرية الناشطة في شمال البلاد و تنسيقية "حركة الازواد" .

فقد سبق انطلاق الحوار مشاورات جرت على مدى الشهرين الأخيرين في بلديات مالي البالغ عددها 605 و تمخضت عن تبني حوالي 32.451 قرارا وتوصية منها 6.382 تتعلق بالملف الأول، الخاص بالسلام والأمن والعيش المشترك.

وبخصوص ملف القضايا المؤسسية والسياسية، سمحت 5.061 توصية وقرارا صادرة بشأنه وتقارير من 20 سفارة وقنصلية، باستخلاص 282 توصية وقرارا تتعلق بمجموع هذه المواضيع.

ووصف الرئيس كيتا منتدى الحوار بين أبناء مالي والتقاءهم لتبادل الرأي بانه كان "إطارا جمهوريا بامتياز، بالنسبة لتصادم الآراء و بروز النور و قوة الإقناع و قدرة التأثير" معربا عن أمله في أن "تؤدي توصيات هذا الحوار إلى إزالة الإحباط و سوء التفاهم و توحد جميع الماليين لتعزيز مسار البلد".

وعرف الوضع الامني بمالي تدهورا شديدا في الفترة الأخيرة مع تصاعد وتيرة العنف حيث شهدت البلاد سلسلة من العمليات الإرهابية ضد القوات الأممية والجيش المالي في وسط وشمال البلاد.

وأثارت الهجمات الإرهابية التي وقعت شهر اكتوبر على معسكرين تابعين للقوة المشتركة لمنطقة الساحل والقوات المسلحة المالية (ماما) في موندورو بولكيسي وسط مالي وخلفت عشرات القتلى وعشرات المفقودين المخاوف من احتمال توجه الوضع إلى حالة لا يمكن تداركها.

وعلى اثر هاذين الهجومين اكدت الامم المتحدة على أهمية دعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة وتحقيق الاستقرار في مالي وشددت على أنها "لن تدخر أي جهد في دعم مجموعة الخمسة الكبرى في الساحل والقوات المالية في جهود مكافحة الإرهاب.

للتذكير كانت الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اعطت الأمن في مالي والساحل مكانا مهما على جدول أعمال العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي حضرها رؤساء الدول من المنطقة.