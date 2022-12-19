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حزب بوديموس يدعم الشعب الصحراوي الى غاية استقلاله

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 19:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات
حزب بوديموس يدعم الشعب الصحراوي الى غاية استقلاله

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة)- جدد النائب الأوروبي الاسباني لحزب بوديموس, ميغال أوربان كريسبو دعم حزبه اللا مشروط للشعب الصحراوي الى غاية استقلاله, مؤكدا أن الحكومة الاسبانية القادمة لا يمكن ان تكون بمثابة لوبي لصالح المغرب.

وفي تصريح له خلال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو الذي افتتحت أشغاله يوم الخميس بتيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة), صرح ذات المسؤول قائلا "سنواصل دعمنا للشعب الصحراوي حتى ينال استقلاله ".

كما ندد النائب الاسباني بانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بالأراضي الصحراوية المحتلة ضد المدنيين الصحراويين العزل مضيفا بالقول أنه "لا يمكن للحكومة الاسبانية القادمة أن تكون بمثابة لوبي لصالح المغرب".

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و أضاف "لن نسمح مجددا بأن تكون هناك حكومة في اسبانيا تعمل كـ+لوبي+ للدفاع عن مصالح المغرب و تتجاهل الحق الشرعي للشعب الصحراوي في تقرير المصير".

و حسب قوله دائما " ستكون في اسبانيا حكومة تقدمية أي حكومة تسهر على حقوق الصحراويين" مشيرا " لسنا ضد الشعب المغربي بل نحن ضد نظامه الاستبدادي".

و يذكر أن أشغال المؤتمر ال15 لجبهة بوليساريو " شهيد البخاري أحمد" انطلقت الخميس الماضي بتيفاريتي بحضور أكثر من 2000 مندوب.

و تدور أشغال هذا المؤتمر الذي ينظم تحت شعار "نضال و مقاومة و تضحية من أجل استكمال سيادة الدولة الصحراوية" الى غاية 23 ديسمبر.

و عقب هذا الموعد الهام المرتبط بالقضية الصحراوية سيتم انتخاب أمانة وطنية جديدة سيتولى أمينها العام الجديد وظائف رئيس الجمهورية الصحراوية.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 19:21
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حزب بوديموس يدعم الشعب الصحراوي الى غاية استقلاله
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 19:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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