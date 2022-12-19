المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو: تواصل الأشغال و حضور دولي قوي

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - تتواصل أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو "الشهيد البخاري احمد" لليوم الرابع على التوالي، غداة المصادقة على التقريرين الادبي و المالي الذين قدمتهما الامانة الوطنية للجبهة التي تعد حصيلة للنشاطات ما بين المؤتمرين.

و يشير جدول اعمال المؤتمر الممتد على خمسة ايام (19-23 ديسمبر)، الى ان اشغال اللجان الانتخابية الثلاث، التي تم تنصيبها يوم السبت ستواصل النقاشات حول لجنة القانون الاساسي ولجنة مشروع العمل الوطني, ولجنة الرسائل والتوصيات.

و علاوة على جلسات الاشغال المتواصلة فان اجتماعات جبهة البوليساريو التي تجري على جزء من الاراضي الصحراوية المحررة تتميز بحضور قوي للوفود الاجنبية "مما يدل على الصدى الكبير الذي تحظى به القضية الصحراوية عبر كل انحاء العالم" -حسب رأي المشاركين-

في هذا الصدد, اكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا اوبي بوشرايا بشير ان "مثل هذا الحضور يدل على ان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تتمتع بكامل سيادتها، على جزء محرر من التراب الوطني".

اما رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي فقد وجه رسائل و دعوات لبلدان لاسيما افريقية، فضلا عن فرنسا و اسبانيا محملا المسؤولية لهذين البلدين الاوروبيين بخصوص الوضعية الحالية في الاراضي الصحراوية المحتلة.

كما تشارك عديد المنظمات قدمت من بلدان كثيرة في هذا المؤتمر تضامنا مع شعب الصحراء الغربية المحتلة و القضية الصحراوية المدرجة على مستوى اللجنة الاممية الرابعة المكلفة بالسياسات الخاصة و تصفية الاستعمار.

في هذا الصدد يشارك وفد جزائري هام في هذا المؤتمر المنظم بتيفاريتي يضم خاصة مجموعة الصداقة الجزائر-الصحراء الغربية و الذي يمثل ايضا المجلس الشعبي الوطني و نواب منتمين الى مختلف التشكيلات السياسية و كذا اعضاء عن مجلس الامة و ممثلين عن الاحزاب السياسية.

كما يضم الوفد الجزائري اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و كذا ممثلين عن المجتمع المدني من بينهم جمعيات و حركات متضامنة مع المسالة الصحراوية علاوة على الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.

و قد اكدت عدة وفود على هامش اشغال المؤتمر على ارادتها في مواصلة دعم الشعب الصحراوي بدون اي شرط الى غاية الاستقلال و كذا تمسكها بمبادئ السلم و الحرية.