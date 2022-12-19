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المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو يواصل أشغاله لمتابعة عمل لجنة الانتخابات

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات

 

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - تتواصل أشغال المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو لليوم الرابع على التوالي في جلسات مغلقة لمتابعة عمل لجنة الانتخابات.

وحسب البرنامج المسطر لأشغال المؤتمر المنعقد في بلدة تيفاريتي الصحراوية المحررة, سيتم متابعة أشغال لجان الانتخابات الثلاث التي تم تنصيبها يوم أمس السبت وهي (لجنة القانون الأساسي, لجنة مشروع العمل الوطني إضافة إلى لجنة الرسائل والتوصيات).

كما سيتم عرض على المؤتمرين الذين يفوق عددهم 2400 عضو, برنامج العمل الوطني للمصادقة عليه عشية اليوم, إلى جانب دراسة وعرض الرسائل والتوصيات التي يتضمنها البيان الختامي والمصادقة عليها.

وكان ابي بشرايا البشير الناطق الرسمي باسم المؤتمر قد أعلن يوم أمس, أن القرار الذي يتوجه المؤتمر لتبنيه في نهاية أشغاله, هو طلب القيادة السياسية المنتخبة بان تباشر كل الخطوات العملية لتجسيد وتكريس الهوية الصحراوية على الأجزاء من الأراضي الصحراوية المحررة.

كما أفاد بحوصلة عن الأشغال التي انطلقت منذ ثلاثة أيام, موضحا انه تم مناقشة التقرير الأدبي باعتباره يشكل مسائلة للقيادة للسنوات الأربع الماضية من قبل أكثر من 100 متدخل.

وعقدت الأمانة الوطنية اجتماعا مغلقا يوم أمس للتحضير والرد على انشغالات المؤتمرين والتأمت الجلسة الصباحية بالاستماع إلى تقرير قدمه الأمين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي, ردا على مداخلات المؤتمرين ركز خلالها على التوجه الحالي للجبهة منذ بيانها الصادر في نهاية أكتوبر هذا العام عقب المصادقة على قرار مجلس الأمن الدولي.

وتتواصل أشغال هذا المؤتمر في لجان إلى غاية 23 ديسمبر بحيث ستتوج باعتماد إعلان سياسي و برنامج عمل إضافة إلى انتخاب قيادة وطنية جديدة سيتولى أمينها العام مهام رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طبقا لأحكام القانون الأساسي للجبهة المعمول به حاليا.

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المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو يواصل أشغاله لمتابعة عمل لجنة الانتخابات
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:29     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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