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سيداتي: الأمم المتحدة لم تعرض بعد أي اسم خلفا لهورست كوهلر

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 08:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات
سيداتي: الأمم المتحدة لم تعرض بعد أي اسم خلفا لهورست كوهلر

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - أكد  الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي يوم السبت، أن الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس لم يعلن لحد الساعة عن أي شخصية يمكن أن تخلف  المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية خلفا للألماني المستقيل هورست كوهلر في مايو الماضي.

وفي تصريح لوأج، على هامش اشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو، الذي تتواصل أشغاله اليوم في جلسات مغلقة، ببلدة التيفاريتي بالأراضي الصحراوية المحررة، قال سيداتي أنه بعد مرور ثمانية أشهر من رحيل كوهلر فان  الامم المتحدة "لم تقترح أي اسم على جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي" ليخلف كوهلر ويواصل مسار السلام والتسوية للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للقرارات والمواثيق الأممية.

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وذكر سيداتي،  بأن الجبهة  الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب، أعربت مرارا "عن انشغالها وقلقها من شغور منصب المبعوث الأّممي واتجاه التماطل في تعيين مبعوث جديد إلى المنطقة" التي تشهد حالة من "التوتر" كما قال في ظل مواصلة الاحتلال تعنته وانتهاكاته للقوانين الدولية والمواثيق الأممية في المنطقة.

وبينما يواصل الطرف المغربي وضع شروط تعجيزية للمنتظم الدولي بهدف إطالة أمد الصراع وترك الأمور على حالها وربح المزيد من الوقت للتأثير في التعيين، تشدد جبهة البوليساريو من جهتها على ضرورة الإسراع في وضع حد لسياسة التسويف هذه وتدعو الأمم المتحدة للضغط على المملكة المغربية للدخول في مسلسل سلام حقيقي من اجل تنفيذ القرارات الأممية وهذا تفاديا لما لا يحمد عقباه في المنطقة.

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وأشار السيد سيداتي أن المنتظم الدولي أصبح اليوم يشعر بخطورة الأوضاع في ظل التطورات السلبية التي تشهدها المنطقة في ظل تعثر مسار السلام.

آخر تعديل على الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 09:43
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سيداتي: الأمم المتحدة لم تعرض بعد أي اسم خلفا لهورست كوهلر
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 08:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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