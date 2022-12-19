المؤتمر ال15 للبوليساريو: دعوة إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - جددت كل من جنوب افريقيا، أنغولا و زيمبابوي بمناسبة تنظيم المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو، دعواتهم بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية مؤكدين على دعمهم الثابت للشعب الصحراوي في كفاحه من اجل الاستقلال.

وبمناسبة هذا المؤتمر جدد ممثل الرئيس الجنوب افريقي و كذلك ممثل المؤتمر الوطني الافريقي دعم بلاده للشعب الصحراوي إلى غاية نجاح كفاحه للاستعمار.

كما أشار ممثل المؤتمر الوطني الافريقي الى ان القارة الافريقية لن تكون حرة الا بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في افريقيا.

في هذا الصدد دعا ممثل جنوب افريقيا، الامم المتحدة الى تطبيق اللوائح المؤكدة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مذكرا بالمواقف المشرفة لجنوب افريقيا من اجل تحرير القارة الافريقية سيما الصحراء الغربية.

من جانبه، أكد ممثل زيمبابوي على الموقف الثابت للواندا حول المسالة الصحراوية المتمثل في دعم حق الصحراويين الى غاية الحصول على حقهم في تقرير المصير.

وذكر مسؤول زيمبابوي في كلمته امام المشاركين في المؤتمر، بالعلاقات الوثيقة بين زيمبابوي و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي ما فتئت تتطور منذ ان اعترفت بلاده بالجمهورية الصحراوية.

وتابع قوله ان زيمبابوي قد وجهت نداء الى المجتمع الدولي من اجل اتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد لانتهاكات المغرب في الصحراء الغربية و ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

أما عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم في انغولا السيدة ماريا سيباستياو فقد اكدت خلال تدخلها في اليوم الثالث من المؤتمر، المتواصل في تيفاريتي بالأراضي الصحراوية المحررة على ضرورة تطبيق اللوائح الاممية حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

كما أعربت السيدة سيباستياو عن ارتياحها لعقد هذا المؤتمر، الذي يشكل -كما قالت- مرحلة هامة في تاريخ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مشيرة إلى أهمية القرارات التي ستترتب عنه.

وأضافت ان هذه القرارات ستحظى بدعم الحركة الشعبية لتحرير انغولا معربة عن استعداد حزبها لتعزيز علاقات الصداقة و التعاون مع جبهة البوليساريو.

في هذا الصدد صرح ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا اوبي بوشرايا البشير ان المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو يعتبر حدثا وطنيا هاما من اجل تقييم الأوضاع السائدة في الصحراء الغربية و وضع خارطة طريق لتنسيق أعمال الكفاح.

و تابع قوله أن المؤتمر سيتوج بانتخاب قيادة جديدة لجهة البوليساريو.