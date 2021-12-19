المؤتمر ال 15 للبوليساريو: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - تمت اليوم السبت، المصادقة بالأغلبية المطلقة على التقرير الأدبي و المالي للإدارة المنتهية عهدتها لجبهة البوليساريو من قبل اكثر من 2400 مندوب يشاركون في المؤتمر ال15 للجبهة.

و قام مكتب المؤتمر الذي أعلن طبقا للقوانين الأساسية للجبهة حل الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر ال14 الذي نظم في ديسمبر 2015 بتعيين أعضاء اللجان الأربع التي ستواصل أشغال المؤتمر ليلة اليوم.

ويتعلق الأمر بلجنة القانون الأساسي والدستور التي يترأسها، بشرايا حمودي بيون، ولجنة برنامج العمل الوطني، التي عادت رئاستها لحمدي ابا، ولجنة الرسائل والتوصيات والبيان السياسي التي يتولاها السيد مولاي احمد ابراهيم.

وحسب ما كشفه مقربون من المؤتمر لعل أهم التوصيات التي رفعها أغلبية المؤتمرين في الجلسات الماضية هي نقل المؤسسات الرسمية الصحراوية إلى الأراضي الصحراوية المحررة والتي سيتم النظر فيها لاحقا أما بالقبول أو الرفض .

للإشارة، تميز اليوم الثالث من اشغال المؤتمر ال15 للجبهة الذي ينظم في جلسات مغلقة، بتقديم الردود باسم الأمانة الوطنية المنصرفة على مجمل الانشغالات والاستفسارات المعبر عنها في مداخلات المؤتمرين إزاء ما ورد في التقرير الأدبي والمالي المعروض على المؤتمر.

وتتواصل أشغال هذا المؤتمر في لجان إلى غاية 23 ديسمبر بحيث ستتوج باعتماد إعلان سياسي و برنامج عمل إضافة إلى انتخاب قيادة وطنية جديدة سيتولى أمينها العام مهام رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طبقا لأحكام القانون الأساسي للجبهة المعمول به حاليا.