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تواصل أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو في جلسات مغلقة

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 12:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرات

 

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - تتواصل يوم السبت أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو ببلدة تيفاريتي الصحراوية المحررة، في جلسات مغلقة.

ومن المنتظر أن تشهد أشغال اليوم الثالث من المؤتمر- الذي يحمل اسم  الراحل البخاري احمد باريكلا - تعيين لجان العمل لصياغة المشاريع النهائية, الى جانب عرض عمل لجنة القانون الاساسي والتصويت على المواد المقترحة للتعديل . كما ستخصص الجلسات المغلقة أيضا للمؤتمر لتنصيب لجنة الانتخابات والمصادقة عليها.

وكان الناطق الرسمي باسم المؤتمر, السيد أبي بشرايا البشير, قد أكد ليلة امس في ندوة صحفية, بان المؤتمرين سيدرسون الخيارات الافضل لتفعيل بيان جبهة البوليساريو الاخير حول العملية الاممية والتي أكدت أنها من خلاله ستراجع العملية السياسية برمتها مع هيئة الامم المتحدة عقب صدور قرار مجلس الامن الاخير.

كما قدم  ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, عرضا حول جلسات يوم امس والتي تخللها الاستماع الى كل مداخلات الوفود الاجنبية الداعمة لقضية الصحراء الغربية, ومناقشة التقرير الأدبي والمالي للامانة الوطنية للجبهة , الذي يتضمن حوصلة عمل ويكون محل نقاش ومسائلة القيادة السياسية التي كانت مسؤولة عن نضال والفعل الوطني خلال اربع سنوات.

وتتواصل أشغال هذا المؤتمر في لجان إلى غاية 23 ديسمبر بحيث ستتوج باعتماد إعلان سياسي و برنامج عمل إضافة إلى انتخاب قيادة وطنية جديدة سيتولى أمينها العام مهام رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طبقا لأحكام القانون الاساسي للجبهة المعمول به حاليا.

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تواصل أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو في جلسات مغلقة
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 12:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 2 مرة   شارك

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