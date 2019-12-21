الرئيس الصحراوي يندد بقرار جزر القمر فتح قنصلية في العيون المحتلة ويعتبره اعتداء على سيادة الشعب الصحراوي

تيفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة) – ندد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, ابراهيم غالي, الليلة , بأشد العبارات اعتزام جمهورية جزر القمر فتح قنصلية لها بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة, و اعتبره اعتداء على سيادة الشعب الصحراوي.

وفي تصريح صحفي مقتضب ادلى به الرئيس الصحراوي عقب مؤدبة عشاء نظمها الرئيس على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو الذي تجري اشغاله منذ يوم الخميس, بمدينة تيفاريتي المحررة, أكد الرئيس غالي "أن الدولة الصحراوية ستتخذ كل الاجراءات الضرورية والكفيلة بفرض على جزر القمر التراجع عن هذه الخطوة".

وطالب في هذا السياق من الاتحاد الافريقي, "لاتخاذ في اسرع وقت ممكن موقف صارم ضد هذا القرار " الذي يعتبر "انتهاكا لميثاق الاتحاد الافريقي" لا سيما وان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة كاملة السيادة وعضو مؤسس في الاتحاد الافريقي.

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كما اعتبر القرار منافي للشرعية الدولية وللقرارات الاممية ذات الصلة التي تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.