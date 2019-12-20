الساداك: دعوة الهيئات الأممية لإدراج آلية لحماية ورصد حقوق الإنسان ضمن بعثة المينورسو

تيفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) - جددت دول مجموعة تنمية الجنوب الافريقي المعروفة اختصارا (الساداك)، مساء يوم الخميس، دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعية مجلس الأمن الدولي لإدراج آلية لحماية ورصد حقوق الانسان ضمن ولاية بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو).

وفي كلمة ألقاها ممثل مجموعة الساداك السيد جيفين بيلتاري بونيسامي، خلال الفترة المسائية من أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم، ببلدية تيفاريتي المحررة ، جدد دعم جموعة الساداك "الثابت" لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال بما يتماشى مع ميثاق الامم المتحدة ومع القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي.

وأكد السيد جيفين بيلتاري، أن الساداك "ستضل ملتزمة بما لا لبس فيه في عدالة قضية الصحراء الغربية بما لا يدع للشك إلى غاية إيجاد حل سلمي يلبي ويجسد تطلعات الشعب الصحراوي".

وأعرب من جهة اخرى عن "قلق الساداك الكبير" اتجاه "الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان والنهب المفرط لخيرات الطبيعية للصحراء الغربية "، وهو ما يدفع بالمجموعة لرفع دعوة الى الامم المتحدة لأن تضمن حماية للشعب الصحراء الغربية المحتلة من هذه الانتهاكات .

ولم يفوت جيفين بيلتاري، الفرصة ليذكر بان مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي قد اعرب مرارا عن "قلقه العميق فيما يخص الحالة الانسانية الخطيرة التي يعاني منها الشعب الصحراوي والاستغلال غير الشرعي لخيراتها الطبيعية، وذلك في إنتهاك صارخ للقرارات والمواثيق المعتمدة من قبل الاتحاد الافريقي والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن".

ولهذا الغرض دعت مجموعة الساداك، الى ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الانسان والأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتحث مجلس الامن الدولي لإدراج آلية لحماية ورصد حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية المينورسو.

كما شدد في السياق، على "ضرورة مواصلة الاغاثة الدولية للاجئين الصحراويين دون اي نوع من استغلال سياسي لهذه المساعدات كسلاح ضد اللاجئين".

وتناشد مجموعة الساداك، على لسان السيد جيفين، في هذا اللقاء الشركات المتعددة الجنسيات والبلدان والهيئات المختلفة "للامتناع عن أي إستغلال للموارد الطبيعية للصحراء الغريبة " والذي اعتبره أمرا مخزيا وغير قانوني وغير اخلاقي ولا بد ان يتوقف".

عليه تدعو مجموعة الساداك الامم المتحدة والإتحاد الافريقي لوضع آلية للمراقبة تهدف الى "وقف استغلال موارد الصحراء الغربية فورا تماشيا مع قراراتها السابقة".

كما حثت المجموعة المملكة المغربية "للالتزام التام بالمبادئ والاهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي وخاصة ضرورة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار .

وأبرز ممثل الساداك، أن "التعنت المغربي لا يعرض مستقبل الصحراء الغربية الى الخطر فحسب وانما يعرض مستقبل افريقيا باكملها الى الخطر ويقوض تطلعاتها الى الوحدة والتكامل والتنمية.

وجدد السيد جيفين بيلتاري ان الساداك "تشاطر بشكل تام موقف الاتحاد الافريقي الداعي لضرورة ايجاد حل اللنزاع في الصحراء الغربية الذي طال امده " محذرا من ان ما تشهده عملية السلام لحل النزاع في الصحراء الغربية "لا يؤدي فقط الى زيادة التوتر في الاقليم بل يقوض الجهود المبذولة لتحقيق وتعزيز التكامل القاري".

وتماشيا مع القرار المؤتمر 39 للساداك تحث المنظمة كذلك الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي والشركاء "لضمان عدم اقصاء الجمهرية الصحراوية من المشاركة في اي انشطة قارية او دولية.

وبمناسبة إنعقاد المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو نقل السيد جينيف رسالة باسم الامينة التنفيذية لدول مجموعة الساداك السيدة ستير غومينا لاورانس طاكس، الى الشعب الصحراوي والمشاركين والتي تجدد فيها دعمها للمؤتمرين معربة عن امنياته ب"ان يتكلل هذا اللقاء التاريخي بالنجاح لا سيما وانه ينظم في فترة جد حساسة ومهمة من نضال الشعب الصحراوي المشروع من اجل الحرية والاستقلال".

ذكر بان رؤساء دول وحكومات مجموعات الساداك يوم 26 مارس 2019 تبنوا العديد من القرارات المهمة المتعلقة ب الصحراء الغربية في اطار مؤتمر للتضامن مع الشعب الصحراوي في 25 مارس في بريتوريا، مؤكدا هذا المؤتمر التضامني شكل ولا زال يشكل رسالة واضحة من مجموعة الساداك الى المجتمع الدولي مفادها ان القيادات والامم الافريقية لا تقبل الاستمرار والاستعمار واستمرار الاستعمار في افريقيا