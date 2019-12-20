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الصحراء الغربية: قرار جزر القمر، إجراء شديد الخطورة

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:33     الفئـة : دولــي     قراءة : 29 مرات
الصحراء الغربية: قرار جزر القمر، إجراء شديد الخطورة

الجزائر - وصفت الجزائر اليوم الخميس قرار حكومة جزر القمر بفتح ممثلية قنصلية بالعيون ، المدينة الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة، ب "إجراء شديد الخطورة" يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن "الجزائر تفاجأت لقرار حكومة جزر القمر المتمثل في فتح ممثلية قنصلية بمدينة العيون المدينة الواقعة بالصحراء الغربية المحتلة".

واستنادا الى ذات المصدر فان "هذا الإجراء شديد الخطورة يعد انتهاكا خارقا لمعايير القانون الدولي مثلما تذكر به مرارا اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية فضلا عن تشكيله مساسا بالقواعد و المبادئ التي يجب أن تطبع تسيير العلاقات الإفريقية".

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وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تعتبر القرار "سابقة غير مقبولة في انتهاك المبادئ المسيرة لوضع الأقاليم غير المستقلة التي لم تمارس بعد شعوبها حقها في تقرير المصير طبقا لمبادئ و ممارسات الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و هو وضع لا يمكن التشكيك فيه بقرار أحادي الطرف يرمي إلى عرقلة مسار تصفية الاستعمار القائم".

وخلص البيان إلى أن "الجزائر ترى في النهاية أن قرار سلطات جزر القمر يعد انتهاكا خطيرا لمبادئ التضامن الفاعل التي ينبغي أن يسير العلاقات بين الدول الافريقية إذ يتعلق الأمر أساسا بالتمسك و الدفاع في كل ظرف عن القواعد و المبادئ المتضمنة في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

آخر تعديل على الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 15:31
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الصحراء الغربية: قرار جزر القمر، إجراء شديد الخطورة
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 كانون1/ديسمبر 2019 14:33     الفئـة : دولــي     قراءة : 29 مرة   شارك

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