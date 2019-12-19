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مؤتمر البوليساريو: السيد العياشي يجدد دعم الجزائر الثابت للقضية الصحراوية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 17:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

تيفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة) - جدد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، يوم الخميس ببلدة تيفاريتي الصحراوية المحررة الموقف الثابت للجزائر الداعم للقضية الصحراوية و نضال شعب الصحراء الغربية من اجل الحرية والاستقلال.  

وأوضح السيد العياشي في تصريح لوأج على هامش فعاليات المؤتمر ال15ٍ لجبهة البوليساريو بأن "الجزائر لديها مبادئ ثابتة تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و هو المبدأ التي نادت بها الأمم المتحدة حتى تحل هذه القضية في إطار مواثيقها و قراراتها إلى جانب الإتحاد الإفريقي".

وأبرز السيد العياشي بأن القضية الصحراوية لها مؤيدين عالميين في كل القارات، و الإنتصارات المحققة تباعا هي جزء لا يتجزأ من الثورة و من الحرب الديبلوماسية التي هي أعظم من السلاح "، مؤكدا على أن إلتفاف الشعب الصحراوي حول ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو يشكل في حد ذاته رسالة قوية للعالم.

و أشار بأن جبهة البوليساريو كانت منضبطة و ملتزمة بكل قرارات الأمم المتحدة بتوقيف القتال و لكن كما قال "حان الوقت لأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها"، مجددا دعم الجزائر لكل مساعي الأمم المتحدة نحو الصحراء الغربية في إيجاد حل عادل للشعب الصحراوي لتقرير مصيره بنفسه.

وأكد من جهة أخرى "أنه لا يوجد أي حل أخر للقضية الصحراوية خارج قرارات الأمم المتحدة التي تنادي بها و تنادي بها كل شعوب العالم المحبة للسلام"، داعيا إلى الإسراع في إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية يضمن من خلاله الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير و الإستقلال .

و قال السيد العياشي بأن "اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي تحضر هذا المؤتمر بوفد يتكون من 06 أعضاء على أرض تيفاريتي الصحراوية المحررة هو شرف وفخر لها وعزم على مواصلة النضال و التضامن رفقة الشعب الصحراوي حتي تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية و الإستقلال ".

كلـمات مفتـاحيــة :
مؤتمر البوليساريو: السيد العياشي يجدد دعم الجزائر الثابت للقضية الصحراوية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 17:14     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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