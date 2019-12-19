Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قدوم صحراويين من الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تيفاريتي "تحد كبير" في وجه الاحتلال

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 14:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
قدوم صحراويين من الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تيفاريتي &quot;تحد كبير&quot; في وجه الاحتلال

تيفاريتي (الاراضي الصحراوية المحررة) - أكد عدد من المشاركين ضمن الوفد الحقوقي القادم من المناطق الصحراوية المحتلة من طرف المغرب بأن قدومهم للمؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو يشكل تحد كبير في وجه الاحتلال المغربي الذي يمارس ضغوطا وإكراهات عديدة عبر كل الجبهات لإسكات المواطنين الصحراويين عن ممارسة حقهم في تقرير المصير و الإستقلال.

وشددت الحقوقية الصحراوية فاطمتو محمد علي دوار والمختطفة السياسية في سجون المغرب لمدة 16 سنة في تصريح لوأج على هامش أشغال المؤتمرعلى ضرورة مواصلة الكفاح من أجل تحقيق النصر والحرية واسترجاع السيادة على كامل التراب الصحراوي المحتل من قبل المملكة المغربية.

و أكدت السيدة فاطمتومحمد بأن الأساليب القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية ضد الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة بالمغرب لن تثنيهم عن المطالبة بحقهم في الإستقلال  و الجهر بشعار " لا بديل عن تقرير المصير"،على اعتبار أن الشعب الصحراوي شعب يريد التحرر .

إقرأ أيضا:    جبهة البوليساريو تعقد مؤتمرها ال15 في تيفاريتي لبحث استكمال سيادة الدولة الصحراوية

و اعتبرت الحقوقية الصحراوية السيدة الدادة سيدمو، من جهتها، بأن حضور الوفد الصحراوي من المناطق الصحراوية المحتلة للمشاركة في مؤتمر "الشهيد أحمد البوخاري" ببلدة تيفاريتي المحررة هو رسالة قوية للاحتلال المغربي وللمجتمع الدولي، يؤكد من خلالها المشاركون في هذا الحدث "تشبثهم بحقهم في الاستقلال و تمسكهم بوحدتهم و بممثلهم الشرعي و الوحيد وهو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (جبهة البوليساريو).

و أبرز، من جهته الطالب الجامعي القادم من المناطق الصحراوية المحتلة، البشير مولاي محمد الشيخ، بأن انعقاد المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو ببلدية تيفاريتي المحررة له من الرمزية ما يجعله "فخرا للصحراويين"، باعتباره "حجرة أساس لمشروع الدولة الصحراوية المستقلة"، مشيرا إلى أن المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة متمسكين بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد لهم و عازمين على مواصلة نضالهم إلى غاية تحقيق النصر و الاستقلال.

و دعا في ذات الوقت المجتمع الدولي للتحرك من أجل توسيع صلاحية بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالاراضي الصحراوية المحتلة ووقف الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون بفعل ممارسات المحتل المغربي.

كلـمات مفتـاحيــة :
قدوم صحراويين من الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تيفاريتي "تحد كبير" في وجه الاحتلال
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 14:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.19

رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

19.12.19

رئيس الجمهورية يعين صبري بوقدوم وزيرا أولا بالنيابة بعد إستقالة نور الدين بدوي

19.12.19

الرئيس عبد المجيد تبون يباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية

19.12.19

رئيس الجمهورية يلتزم بدعم الفرق المحترفة وتشجيع رياضة النخبة

19.12.19

قدوم صحراويين من الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تيفاريتي "تحد كبير" في وجه الاحتلال

19.12.19

الرئيس تبون يؤكد على ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي المستحدث للثروة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

وكالة الأنباء الجزائرية تطلق الثلاثاء عملية سبر الآراء لأحسن رياضيي سنة 2019