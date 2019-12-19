Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر أكبر المعنيين باستقرار ليبيا وستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 14:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات

 

الجزائر-أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, بالجزائر العاصمة, أن الجزائر "أول وأكبر" المعنيين باستقرار ليبيا وأنها "ستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا الشعبية والترابية".

و في خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر, قال الرئيس تبون إن "الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا, أحب من أحب وكره من كره, ولن نقبل أبدا بإبعاد الجزائر عن الحلول المقترحة للملف الليبي", مضيفا بأنها "ستبذل المزيد من الجهود في سبيل استقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية".

وفي ذات السياق, دعا رئيس الجمهورية "جميع الأخوة الليبيين إلى لم صفوفهم وتجاوز خلافاتهم ونبذ التدخلات الخارجية التي تباعد بينهم وتحول دون تحقيق غايتهم في بناء ليبيا الموحدة المستقرة والمزدهرة".

وقد أدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, صبيحة اليوم, اليمين الدستورية, بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة.

وبدأت المراسم, التي جرت بقصر الامم بنادي الصنوبر, بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم و بقراءة رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش لبيان المجلس بخصوص النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي.

بعد ذلك أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية واضعا يده اليمنى على المصحف الشريف ومكررا النص الخاص باليمين في المادة 90 من الدستور الذي تلاه الرئيس الاول للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي وذلك طبقا للمادة 89 من الدستور.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن, يوم الاثنين الفارط, عن انتخاب السيد عبد بالرئاسيات التي جرت 12 ديسمبر الفارط بنسبة 13, 58 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر أكبر المعنيين باستقرار ليبيا وستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 كانون1/ديسمبر 2019 14:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.19

قدوم صحراويين من الأراضي المحتلة للمشاركة في مؤتمر تيفاريتي "تحد كبير" في وجه الاحتلال

19.12.19

الرئيس تبون يؤكد على ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي المستحدث للثروة

19.12.19

الرئيس تبون يجدد التأكيد على مواقف الجزائر اتجاه القضايا العربية

19.12.19

الرئيس تبون يدعو إلى "طي صفحة الخلافات ووضع اليد في اليد من أجل بناء جمهورية جديدة"

19.12.19

الجزائر أكبر المعنيين باستقرار ليبيا وستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها…

19.12.19

قائمة رؤساء الجزائر منذ الاستقلال

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل

19.12.16

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وإصابة 96 آخرين بجروح خلال نهاية الاسبوع (أمن وطني)

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس