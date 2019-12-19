انطلاق أشغال المؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو تحت شعار ""كفاح , صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية"

ويعتبر مؤتمر الشهيد "البخاري أحمد باريكلا" الذي ينظم تحت شعار "كفاح , صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية", فرصة "لمراجعة التجربة الصحراوية وتجربة جبهة البوليساريو وارادتها واساليبها لتقوية وتنمية القوة الذاتية لقيادة ومواصلة المعركة المصيرية ".
ويحضر المؤتمر حوالي 2000 مشارك من مختلف تواجدات الجسم الوطني الصحراوي، والذين سيعكفون طيلة خمسة ايام على مناقشة التقرير الأدبي والمالي وانتخاب القيادة الجديدة، وتقييم المرحلة ما بين المؤتمرين.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد خطري أدوه قد شدد على "الأهمية الاستثنائية" التي ينعقد فيها المؤتمر، من حيث استراتيجية الكفاح والجانب التنظيمي والتقدم في مسار العطاء والتحرير واستكمال السيادة، مشيرا إلى أن المدة الطويلة لمسار السلام الأممي الهدف منها كان هو إمكانية إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية، مشيرا إلى أن كل المعطيات والرهانات تبقى محل مراجعة.
ودعا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجميع كل من موقعه إلى مضاعفة الجهود في إطار هيئات الجبهة ومؤسسات الدولة الصحراوية، مضيفا أنها "فرصة لمراجعة تجربتنا وإرادتنا وأساليبنا لتقوية وتنمية القوة الذاتية لقيادة ومواصلة المعركة المصيرية".
وكانت الندوة الوطنية التمهيدية للمؤتمر الشعبي العام الخامس عشر قد عقدت أيام 15 ، 16 ، 17 ديسمبر الجاري, بينما عقدت الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر فقد انطلقت من قبل على مستوى الجالية بأوروبا وتواصلت طبقا للرزنامة التي حددها اللائحة القانونية التي صادقت عليها الأمانة الوطنية.