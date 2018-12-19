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الرئيس التونسي يعلن تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا للثورة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 10:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرات
الرئيس التونسي يعلن تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا للثورة

تونس - أعلن رئيس التونسي ، قيس سعيّد، تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا للثورة، وفق بيان صادر، مساء الثلاثاء، عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وكان سعيد أكد في كلمة ألقاها، اليوم في ساحة الشهيد محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد، بمناسبة احتفالات الجهة بالعيد التاسع للثورة، أن "يوم 17 ديسمبر يجب أن يكون عيدا للثورة ويوما وطنيا" حسب ما افادت وكالة الانباء التونسية (وات)     و اضافت الوكالة ان الرئيس  أكّد، خلال اجتماع عام بسيدي بوزيد حضرته جموع غفيرة من المواطنين والمواطنات، "التزامه المستمر بتحمل المسؤولية التي أوكلت إليه"، وبتحقيق مطالب المواطنين وحقهم في الحرية والشغل والكرامة الوطنية، في إطار الشرعية الدستورية، و"مهما كانت المناورات التي تحاك في الظلام".

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وتحدث الرئيس التونسي  عما أسماه ب"تعطل عمل المؤسسات السياسية، ومحاولات تحميله المسؤولية في ذلك"، مشددا على أن "السلطة يجب أن تكون نابعة من تونس، وفي خدمة التونسيين الأحرار"، ومؤكدا أن "أرواح الشهداء وتضحيات التونسيين لن تذهب هباء".

واعتبرالسيد سعيد   بحسب نص البيان أن "كرسي الرئاسة مسؤولية لن يتردد في تحمّلها وفي تجسيد إرادة الشعب في تحقيق كرامته في وطن حرّ".

آخر تعديل على الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 11:02
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الرئيس التونسي يعلن تاريخ 17 ديسمبر من كل سنة عيدا وطنيا للثورة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 10:16     الفئـة : دولــي     قراءة : 20 مرة   شارك

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