اليسار الأوروبي يتبنى توصية تؤكد على دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

مقاطعة مالغا (اسبانيا) - صادق المؤتمر السادس لحزب اليسار الأوروبي أمس الأحد على جملة من التوصيات واللوائح بخصوص عدة قضايا سياسية، وتبنى بالإجماع الوثيقة السياسية التي ترسم سياسته القارية والدولية للسنوات الثلاث القادمة، تضمنت تجديده الدعم لحقوق الشعب الصحراوي المدنية والسياسية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

فقد تضمنت اللائحة السياسية التي صادق عليها الحزب أمس، في ختام أشغاله بمدينة "بنالمادينا" بمقاطعة مالغا الإسبانية، تأكيد حزب اليسار الأوروبي على دعمه لكافة حقوق الشعب الصحراوي المدنية والسياسية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

كما عبرت العديد من الأحزاب اليسارية الأوروبية عن تضامنها مع نضال الشعب الصحراوي، ودعمها الكامل للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

الوكالة أشارت بالمناسبة إلى أن العديد من أعضاء الأحزاب اليسارية الأوروبية، المنضوية تحت لواء اليسار الأوروبي ستشارك في أشغال المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو، المقرر في الفترة ما بين 19 و23 ديسمبر الجاري ببلدة التفاريتي المحررة.

الوفود اليسارية الأوروبية ستكون ممثلة لحزب "الديلينكا الالماني" و" بوديموس" الإسباني و "الحزب الشيوعي" الفنلندي" و"الإصلاح الشيوعي الإيطالي" إضافة إلى منظمات وجمعيات تابعة لأحزاب يسارية أوروبية أخرى.

وكان الوفد الصحراوي المشارك في اشعال المؤتمر السادس لحزب اليسار الأوروبي قدم مداخلة مساء أول أمس السبت أمام المؤتمرين، كما كانت له لقاءات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف مع جل الوفود الأوروبية والدولية المشاركة في المؤتمر.

ويترأس وفد جبهة البوليساريو إلى أشغال المؤتمر السادس لحزب اليسار الأوروبي، الصالح محمد سيد لمصطفى، عضو ممثلية الجبهة بالاتحاد الأوروبي، وسارة ابراهيم عثمان، عضو رابطة الشباب والطلبة الصحراويين بإسبانيا.