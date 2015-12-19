الصحراء الغربية: انعقاد أشغال الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو بالتيفاريتي

التفاريتي (الأراضي المحررة) - تنعقد يوم الأحد, بالأراضي الصحراوية المحررة بالتفاريتي, أشغال الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر ال15 لجبهة البوليساريو المزمع تنظيمه في الفترة ما بين 19 و 23 ديسمبر الجاري, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ووفقا للوكالة, ستناقش الندوة أجندة متنوعة الفقرات تشمل الإجراءات المسيرة للندوة, الوثائق المقدمة من طرف اللجان الفرعية ونقاشات المشاركين المنتخبين من مختلف الجهات لتمثيل دوائرهم الانتخابية في أشغال المؤتمر.

ومن المنتظر أن يلقي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, السيد إبراهيم غالي, كلمة خلال هذه الندوة, إلى جانب كلمة لرئاسة الندوة تستعرض فيها حصيلة عملها طيلة ثلاثة أشهر من التحضير.

كما سيطبع الندوة تقديم عمل اللجان الفرعية حول البرامج والآليات التي ستساق في إطار وثيقة رسمية تقدم للمصادقة عليها خلال أشغال المؤتمر.

وسيعقد المؤتمر ال15 لجبهة لبوليساريو "الشهيد البخاري أحمد" تحت شعار "كفاح صمود تضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية" في بلدة التفاريتي المحررة في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 ديسمبر الجاري.

وقد سبق تنظيم مؤتمر عقد ندوات سياسية تحضيرية انطلقت بداية نوفمبر المنصرم على مستوى الجالية الصحراوية بأوروبا وتواصلت طبقا للرزنامة التي حددتها اللائحة القانونية التي صادقت عليها الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة حوالي 2000 شخص من مختلف مكونات المجتمع الصحراوي.