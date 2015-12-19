Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اجتماع لقادة دول مجموعة 5 الساحل يوم الأحد في نيامي

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 09:46     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

 

باماكو - يجتمع  قادة دول مجموعة 5 الساحل يوم الأحد لعقد قمة اسثنائية في نيامي للتشاور بعد مجزرة ايناتيس في النيجر وفق ما ذكر امس السبت رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا و حكومة النيجر.

و صرح السيد كيتا على هامش الحوار الوطني المالي الذي افتتح امس في باماكو "أمس دفنت جارتنا النيجر 71 من جنودها الذين سقطوا برصاص اولئك الذين يريدون ان تسود الفوضى .ان تضامننا مع النيجر لن يتأخر، غدا سنذهب مع اخواننا في مجموعة5 الساحل الى نيامنيي و سنتشاور".

من جهتها أكدنت حكومة النيجر للوسائل الاعلام ان" اجتماعا لقادة دول مجموعة 5 الساحل سيعقد الاحد في نيامي لمناقشة المشاكل الامنية في فضاء"مجموعة5 (مالي،بوركينا فاسو، النيجر ، موريتانيا و التشاد).

و سيشارك الرئيس التشادي ادريس ديبي ايتنو في الاجتماع حسب المتحدث باسم الرئاسة التشادية.

و لم تعلن  بوركينا فاسو التيتتولى الرئاسة الدورية لمجموعة 5 الساحل مشاركتها في هذا الاجتماع.

يذكر ان النيجر تعيش في حداد وطني لثلاثة ايام من  يوم الجمعة  الى الاحد  تكريما لجنودها ال71 الذين قتلوا الثلاثاء الماضي في هجوم ارهابي على معسكر  للجيش في اناتيس غرب البلاد.

و قد تبنى ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تنظيم الدولة هذا الهجوم الذي يعد الاعنف في تاريخ البلاد بمنطفة الساحل.

يذكر ان منطقة الساحل و خصوصا مالي و بوركينا فاسو تتعرض لهجمات ارهابية متكررة رغم تعزيز الجيش المحلية و انشاء قوة عسكرية لمجموعة5 الساحل.

كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع لقادة دول مجموعة 5 الساحل يوم الأحد في نيامي
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 09:46     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.15

اكتشاف أعمق نقطة على كوكب الأرض

19.12.15

الحكومة السودانية والحركات المسلحة توقع على تجديد لإعلان جوبا لمدة شهرين

19.12.15

هزة أرضية قوتها 5ر3 بولاية المدية

19.12.15

اجتماع لقادة دول مجموعة 5 الساحل يوم الأحد في نيامي

19.12.15

شيخ الزاوية القاسمية رئيس رابطة الرحمانية للزوايا العلمية يهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد…

19.12.15

شخصيات وأحزاب ومنظمات تهنئ الرئيس المنتخب تبون وتشيد بتكريس الشعب لإرادته الحرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.12

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا  

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

مشروع لترجمة أهم ما كتب عن الأدب الشعبي الجزائري إلى العربية

19.12.09

سيدة تضع ثلاثة توائم بصحة جيدة في سيدي بلعباس

19.12.09

حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة

19.12.11

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 66ر65 دولارا للبرميل