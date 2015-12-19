اجتماع لقادة دول مجموعة 5 الساحل يوم الأحد في نيامي

باماكو - يجتمع قادة دول مجموعة 5 الساحل يوم الأحد لعقد قمة اسثنائية في نيامي للتشاور بعد مجزرة ايناتيس في النيجر وفق ما ذكر امس السبت رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا و حكومة النيجر.

و صرح السيد كيتا على هامش الحوار الوطني المالي الذي افتتح امس في باماكو "أمس دفنت جارتنا النيجر 71 من جنودها الذين سقطوا برصاص اولئك الذين يريدون ان تسود الفوضى .ان تضامننا مع النيجر لن يتأخر، غدا سنذهب مع اخواننا في مجموعة5 الساحل الى نيامنيي و سنتشاور".

من جهتها أكدنت حكومة النيجر للوسائل الاعلام ان" اجتماعا لقادة دول مجموعة 5 الساحل سيعقد الاحد في نيامي لمناقشة المشاكل الامنية في فضاء"مجموعة5 (مالي،بوركينا فاسو، النيجر ، موريتانيا و التشاد).

و سيشارك الرئيس التشادي ادريس ديبي ايتنو في الاجتماع حسب المتحدث باسم الرئاسة التشادية.

و لم تعلن بوركينا فاسو التيتتولى الرئاسة الدورية لمجموعة 5 الساحل مشاركتها في هذا الاجتماع.

يذكر ان النيجر تعيش في حداد وطني لثلاثة ايام من يوم الجمعة الى الاحد تكريما لجنودها ال71 الذين قتلوا الثلاثاء الماضي في هجوم ارهابي على معسكر للجيش في اناتيس غرب البلاد.

و قد تبنى ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تنظيم الدولة هذا الهجوم الذي يعد الاعنف في تاريخ البلاد بمنطفة الساحل.

يذكر ان منطقة الساحل و خصوصا مالي و بوركينا فاسو تتعرض لهجمات ارهابية متكررة رغم تعزيز الجيش المحلية و انشاء قوة عسكرية لمجموعة5 الساحل.