الأمم المتحدة تؤكد على مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وعلى حقه الثابت في تقرير المصير

نيويورك - صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة على لائحة جديدة تؤكد من خلالها على مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وعلى حقه الثابت في تقرير المصير، مجددة بذلك دعمها للمسار السياسي الذي تقوده المنظمة الدولية من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء الغربية.

وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للمنظمة الدولية، صادقت على هذه التوصية خلال شهر أكتوبر المنصرم تحت عنوان تنفيذ الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وعلى اثر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه اللائحة ، صرح ، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي ، محمد سالم ولد السالك ، بأن" الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي مطالبان اليوم "باستنتاج أن المحتل المغربي لا يكترث بالقرارات الدولية ولا يحترم التزاماته الموقعة مع الطرف الصحراوي تحت إشرافهما وعليهما بالتالي إرغامه على إنهاء احتلاله اللاشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية و احترامه لحدوده المعترف بها دوليا".

إقرأ أيضا : دعوة نواب الشعب الفرنسي التصدي لتعطيل حكومة بلدهم لتسوية القضية الصحراوية

وأكد ولد السالك أن العالم "أجمع على أن المغرب يمنع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من تنظيم إستفتاء تقرير المصير ليقينه من تمسك الشعب الصحراوي بحقه في الإستقلال الذي ضحى من أجله بقوافل من الشهداء".

و أردف الوزير قائلا -وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أن "الشعب الصحراوي سيتحمل مسؤولياته في الدفاع المشروع عن نفسه و لن يقبل بالمزيد من المماطلات التي تهدف إلى إبعاد القضية الصحراوية عن مسارها و طبيعتها القانونية".

-- قرارات الأمم المتحدة تتدعم بلائحة جديدة—

ويأتي التصويت بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة ، ليجسد تمسك المجتمع الدولي بالشرعية في مسألة الصحراء الغربية التي اتخذت اليوم بشأنها هذه اللائحة باعتبارها قضية تصفية استعمار.

كما جاءت التوصية التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولة عن قضايا تصفية الاستعمار، لتجدد موقف المجتمع الدولي الذى لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية وفي وقت تعمل فيه فرنسا على ممارسة ضغط قوي على مجلس الأمن الدولي، بل هددت بإستعمال حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة سنة 2013، يدعو إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية، لتشمل جانب مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة والتقرير عنها".

إقرأ أيضا : الصحراء الغربية: دعوة مجلس الأمن الدولي إلى الاستفادة من تجربة استفتاء تقرير المصير في جزر بوجانفيل

وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للمنظمة الدولية ، تبنت شهر أكتوبر الماضي لائحة أكدت فيها "مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية"، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين.

اللجنة الرابعة وفي دورتها ال74 بنيويورك، أكدت في لائحتها التي حضيت بإجماع 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. و دعت الأمين العام لأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.