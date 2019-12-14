مسؤول صحراوي يتحادث مع نواب روس حول تطوير العمل المشترك للرفع من مستوى العلاقات الثنائية

موسكو - أجرى ممثل جبهة البوليساريو بروسيا ، علي سالم محمد فاضل ، لقاء مع أعضاء من الحزب الشيوعي الروسي تم خلاله تبادل الآراء من أجل تطوير العمل المشترك والرفع من مستوى العلاقات الثنائية الى جانب استعراض مستجدات القضية الصحراوية .

وناقش اللقاء بين المسؤول الصحراوي والنواب الروس والذي جرى بمقر مجلس الدوما (البرلمان) ، جملة من النقاط ذات أهمية للجانبين من أجل دعم العلاقات الثنائية ، كما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وبعد الاستماع إلى عرض للحزب الشيوعي حول الأنشطة الأخيرة للحزب ، تقدم ممثل جبهة البوليساريو من جانبه ، بشرح تطرق فيه لمخطط السلام الأممي منذ وقف إطلاق النار في السادس سبتمبر 1991 وما رافق ذلك من عراقيل من طرف قوى الاحتلال المغربية.

كما عرج الدبلوماسي الصحراوي على الوضعية الحالية وخاصة التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الشعبي الخامس عشر لجبهة البوليساريو في بلدة "التفاريتي" المحررة، منبها هنا الى "السياسة المغربية والإسبانية المنتهجة مؤخرا للتشويش على هذا الحدث الهام في تاريخ المقاومة الصحراوية".

وعبر الحضور عن تضامنهم مع كفاح الشعب الصحراوي، متمنين لمندوبي المؤتمر الشعبي العام الخامس عشر للجبهة "الخروج بقرارات تاريخية تقود إلى النصر وبناء الدولة الصحراوية على كافة ربوع التراب الوطني" ، تضيف (واص).