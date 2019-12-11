مظاهرة جديدة بساحة الجمهورية بباريس تطالب فرنسا الكف عن دعم المغرب في إحتلاله  للأراضي الصحراوية

باريس - نظمت جمعيات الجالية الصحراوية في أوروبا مظاهرة وسط العاصمة باريس، حملت شعاراتها تنديد شديد باستمرار فرنسا في دعمها للنظام المغربي في إحتلاله للأراضي الصحراوية وموقفها الرافض بمجلس الأمن لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وجددت جمعيات الجالية الصحراوية في أوروبا، والتي تمثل الجالية في كل من الباسك وفرنسا، خلال المظاهرة دعوتها إلى المجتمع الدولي والبلدان الأطراف في الأمم المتحدة، لاسيما الحكومة الفرنسية، إلى تحمل مسؤولياتهم فيما يقع من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الذي ينص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.

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وخاطب المشاركون في المظاهرة التي نظمت بساحة الجمهورية، وسط باريس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية لتحمل المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المدنيون الصحراويون في المدن المحتلة من إنتهاكات وجرائم حرب، عقب رفضها أمام مجلس الأمن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

--تواطؤ لغايات اقتصادية على حساب استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها—

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن المظاهرة وهي الثانية التي تقام هذه السنة بساحة الجمهورية، عرفت "مساءلة شعبية صحراوية لكل القوى الإمبرالية والحكومات المتورطة في إحتلال الصحراء الغربية، ودعوة صريحة للكف عن دعم النظام المغربي في إحتلاله لإجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية" .

كما تم حث الأمم المتحدة على لعب دورها في إستكمال تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، عبر إجراء إستفتاء تقرير المصير، على النحو المتفق بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمغرب بإعتبارها القوة المحتلة للإقليم.

ومن جهة أخرى، ندد المشاركون في المظاهرة، بتواطؤ فرنسا وعدد من الحكومات الأوروبية في الإستنزاف الممنهج والخطير الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، و"الإصرار في ذلك على إنتهاك القانون الدولي والأوروبي وعرقلة مسار التسوية الأممي وخطة السلام في الإقليم، بهدف تحقيق أهداف وغايات إقتصادية ولو على حساب إستقرار منطقة شمال إفريقيا ومستقبل شعوبها".

وتخللت المظاهرة عرض فني نظمته جمعيات بنات الساقية الحمراء وواد الذهب ، يحمل رسالة تضامن مع المرأة الصحراوية في ظل الإستهداف الممنهج من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للإحتلال المغربي، لا سيما عملية الإغتيال الجبانة التي كانت ضحيتها الشابة الصحراوية ذات الـ23 ربيعا، صباح أحميدة عثمان في مدينة العيون المحتلة، في 19 سبتمبر الماضي، خلال إحتفال الشعب الصحراوي بفوز منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

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وكانت ساحة الجمهورية، وسط العاصمة الفرنسية باريس، شهدت في ال12 أكتوبر الماضي مظاهرة عارمة دعت إليها جمعيات الجالية الصحراوية وحركة التضامن مع الشعب الصحراوي في فرنسا، وحضرها العديد من جمعيات الجالية من كل المدن الفرنسية، إسبانيا وبلجيكا، وممثلين عن المنظمات والنقابات والأحزاب السياسية المتضامنة مع الجمهورية الصحراوية.

وتزامنت هذه المظاهرة مع إحتفال الشعب الصحراوي بذكرى الوحدة الوطنية.

وبعث المشاركون فيها رسالة إلى العالم لتأكيد التفافهم حول جبهة البوليساريو حتى تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الصحراوي وتمكينه من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في السيادة على أرضه وثرواته الطبيعية.

كما دعوا فرنسا وأوروبا لتحمل مسؤولياتهما إزاء العدالة والأمن والاستقرار في المنطقة.