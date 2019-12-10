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الصحراء الغربية: زيارة الوفود الأجنبية إلى مخيمات اللاجئين يعكس الإصرار على مساندة الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

الشهيد الحافظ - أكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية الصحراوية أن زيارة الوفود الأجنبية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين عكست الإصرار على مواصلة الدعم والمساندة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ونقلت الوكالة عن بيان للأمانة الوطنية الصحراوية, "حيت فيه بحرارة الوفود الصديقة التي أبت إلا أن تزور مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة, في بادرة تضامنية متجددة رائعة, عكست الإصرار على مواصلة الدعم والمساندة للشعب الصحراوي, رغم كل الظروف والتحديات".

كما حيا المكتب جماهير الشعب الصحراوي على "الحفاوة المتميزة التي استقبلت وودعت بها هذه الوفود الصديقة, سواء في مخيمات اللاجئين أو في مواقع تواجد الجاليات, وبشكل خاص في إسبانيا".

وجاء البيان في ختام اجتماع عقده المكتب, أمس الإثنين, برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوية, الامين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, تم خلاله الاستماع لعرض عن آخر التحضيرات لعقد المؤتمر ال 15 للبوليساريو, قدمه رئيس اللجنة التحضيرية السيد خطري أدوه.

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الصحراء الغربية: زيارة الوفود الأجنبية إلى مخيمات اللاجئين يعكس الإصرار على مساندة الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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