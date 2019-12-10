مناشدة الأمم المتحدة التدخل لإجبار المغرب على احترام حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة

ونقلت الوكالة عن بيان للمكتب التنفيذي للمرصد - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر من كل سنة - ندد خلاله ب"الحملة الممنهجة التي تطال المناضلين والمناضلات الصحراويات, بالجزء المحتل من أراضي الصحراء الغربية من قبل أجهزة الاحتلال المغربي من اعتقالات وسحل وبطش وتعذيب وسياسة قطع الأرزاق والتشويه وكل أصناف المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية".
كما استنكر المرصد, كافة أشكال التضييق الذي تفرضه دولة الاحتلال المغربي داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية والحرمان من التمتع بالحريات العامة ومصادرة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات واللجان الحقوقية.
وطالب ب"الإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية", معلنا عن تضامنه مع المعتقلة السياسية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير "جراء ما تعانيه من ظروف صحية ونفسية داخل زنزانتها بالسجن الأكحل بالعيون المحتلة بعيدة عن أبنائها".
كما دعا المرصد في بيانه, المنظمات الحقوقية الإنسانية والصحافة الدولية وجميع الضمائر الحية, إلى "زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وكسر الطوق البوليسي والحصار العسكري والإعلامي المفروض عليها وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية وتقوم بالتستر عليها".