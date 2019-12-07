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ليبيا: غسان سلامة يؤكد عدم إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار دون جمع كل الأطراف

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 16:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
ليبيا: غسان سلامة يؤكد عدم إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار دون جمع كل الأطراف

روما - قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم السبت، أنه يسعى لجمع الأطراف في ليبيا في حوار للتوصل لحل، مؤكدا أنه لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار دون جمع كل الأطراف.

وأضاف سلامة - خلال جلسة من حوار المتوسط في روما - "جهودنا ركزت على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبي في ليبيا"، مشيرا إلى أن عدم تصرف مجلس الأمن فاقم الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن مؤتمر (برلين) محاولة لوقف الحرب في البلاد.

و كشف غسان سلامة يوم الجمعة الماضي عن ست قضايا رئيسة تم الاتفاق عليها في اجتماع برلين التحضيري بخصوص الأزمة الليبية ، موضحا أن هذه القضايا تتمثل  في " العودة للاتفاق السياسي، وحظر السلاح، ووقف إطلاق النار، وإطلاق حزمة اقتصادية، وإجراء ترتيبات أمنية في طرابلس، وتطبيق القانون الدولي الإنساني".

وأوضح سلامة في تصريحات تلفزيونية أن هذه القضايا "تحتاج إلى وقت للتنفيذ"، مضيفا ان " مؤتمر برلين يسعى إلى اتفاق دولي حول ليبيا عجز عنه مجلس الأمن... ونتمنى أن ينتهي الاجتماع بوقف لإطلاق النار في الأراضي الليبية ".

وشدد على أن الأمم المتحدة تسعى إلى " إنشاء مظلة دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الليبيون" ، مجددا الحديث عن أن " الانقسام الدولي هو العقبة الكبرى أمام عودة الاستقرار في ليبيا".

وكان غسان سلامة بحث الأربعاء الماضي مع وفدا من أعيان جنوب ليبيا، سبل وقف الحرب و استئناف العملية السياسية المتوقفة منذ إطلاق الضابط المتقاعد خليفة حفتر مطلع ابريل الماضي، عدوانا عسكريا للسيطرة على العاصمة الليبية.

وأفادت البعثة الأممية في بيان أن اللقاء " خصص لبحث الوضع الراهن مع التركيز على ضرورة وقف الحرب والعودة للعملية السياسية" كما تم مناقشة الوضع الإنساني والاقتصادي والبيئي في المنطقة وسبل معالجته.

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ليبيا: غسان سلامة يؤكد عدم إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار دون جمع كل الأطراف
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 16:15     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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