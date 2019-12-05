مكافحة التطرف: رابطة علماء الساحل توصي بالترويج لدليلها العلمي في المؤسسات التربوية

باماكو - أوصت رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل في ختام أشغال ورشتها الـ11 اليوم الخميس بالعاصمة المالية باماكو، بنشر وترويج محتوى دليلها العملي للوقاية من التطرف في جميع المؤسسات التربوية بالمنطقة.

وفي بيانها الختامي للورشة دعت الرابطة إلى "تدعيم ونشر الدليل عبر بلدان الرابطة خاصة وأنه يشكل أداة قيمية من شأنها أن تدعم السلطات العمومية في معالجة الراديكالية".

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واعتمدت الرابطة بشكل رسمي "الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف (المصطلحات - الأخلاق - رد الشبهات)"، ليكون "معيارا في مجال التربية والترويج لتعاليم الدين"، حسب نص البيان.

وستعمل الرابطة على ترجمة هذا الدليل إلى اللغات العالمية والمحلية من أجل استغلاله على أوسع نطاق ممكن.

كما أوصت الرابطة بتنظيم دورات تكوينية حول الدليل لفائدة الأئمة لاسيما في البلدان الأعضاء قصد "إعطائهم الأداة المثلى فيما تعلق بإنشاء خطاب مضاد للخطاب المتطرف".

ويعد الدليل ثمرة جهود استمرت قرابة عامين من البحث والمناقشة بين أعضاء الرابطة حول محتوى هذا المشروع الذي تم إطلاقه الورشة السادسة المنعقدة في يوليو 2017.

ويحتوي "الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف" المكون من حوالي 130 صفحة على ثلاثة محاور رئيسية: المصطلحات، الأخلاق ورد الشبهات.

وسيتم وضع هذا الدليل الأول من نوعه تحت تصرف الائمة والدعاة والمكونين وكل الفاعلين في مجال التدريس الديني في منطقة الساحل ليكون لهم بمثابة مرجع معتمد في العملية التربوية.

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وشارك في هذه الورشة التي أقيمت بالتعاون مع وحدة التنسيق والاتصال، أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل: الجزائر، موريتانيا، نيجر، نيجيريا، بوركينا فاسو، تشاد، كوت ديفوار، السينغال وغينيا بالإضافة إلى البلد المضيف مالي.

وفضلا عن مناقشة ودراسة محتوى الدليل، قام المشاركون خلال هذه الورشة باستعراض مختلف التجارب على مستوى بلدانهم في مجال مكافحة التطرف عن طريق العمل التربوي والفكري.

وتميز اليوم الأول من الورشة بحضور وزير الشؤون الدينية والعبادة لدولة مالي، تيرنو عمر هاس ديالو، والذي أبرز خلال مداخلته الدور الهام للدليل الذي اعدته الرابطة في مكافحة الغلو وتكريس قيم التعايشوالتسامح.