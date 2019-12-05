اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان: فوز أمينتو حيدار بنوبل البديلة اعتراف عالمي بشجاعة وصمود المرأة الصحراوية

الشهيد الحافظ - اعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الفوز المستحق للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، أمينتو حيدار، بجائزة نوبل البديلة "اعتراف دولي بشجاعة وصمود المرأة الصحراوية بالمناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين".

وقالت اللجنة في رسالة تهنئة لامينتو حيدار على اثر تسلمها ليلة أمس الأربعاء للجائزة بالعاصمة السويدية ،ستوكهولم، أنها "تعتبر هذا الفوز والتكريم المستحق لأيقونة المقاومة السلمية في الصحراء الغربية، اعتراف عالمي بشجاعة المرأة الصحراوية تحت الاحتلال وصمودها بمخيمات العزة والكرامة، والذي جسدته المناضلة أمينتو من خلال دورها الريادي كمناضلة صحراوية سخرت حياتها وعملها الحقوقي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها ونقل معاناة الشعب الصحراوي إلى المحافل والمنتديات الدولية الحقوقية بكل جدارة واقتدار".

وتقدمت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالتهنئة لامينتو حيدار و"من خلالها إلى الشعب الصحراوي قاطبة وجميع الأصوات المرافعة عن الحق والإنصاف وحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها" مثمنة بالمناسبة "عطاءات المرأة الصحراوية النضالية المتواصلة وتضحياتها الجسام".

وذكرت اللجنة ان "هذا الاعتراف العالمي بنضال الشعب الصحراوي وعدالة قضيته، يدعونا اليوم جميعا إلى التعبئة واليقظة لإفشال كل مخططات العدو الدنيئة الرامية الى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والتمسك بالوحدة الوطنية وبالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كصمام أمان من أجل إنجاح كل الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وخاصة إنجاح محطة مؤتمر الجبهة الذي سينعقد بتفاريتي المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

واستلمت أمينتو حيدار جائزة نوبل البديلة خلال حفل أقيم سهرة أمس بالعاصمة السويدية ستوكهولم حضره مئات الشخصيات الدولية الوازنة والمهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها من مختلف أصقاع العالم. وفي كلمتها خلال مراسيم التسليم اعتبرت الناشطة الصحراوية فوزها "تكريم لشعبها من أجل الحرية والاستقلال واحتفاء بالكرامة الإنسانية وبمبادئ وقيم حقوق الإنسان والشعوب" .

وتقاسمت حيدار الجائزة مع ثلاثة فائزات أخريات هن المحامية الصينية وجيانمي، والطفلة السويدية غريتا ثونبورغ، الناشطة في مجال البيئة، وقائدة نضالات الشعوب الأصلية بالبرازيل، دافي كوبيناوا.