رابطة علماء الساحل: مخاطر مسيسة تسعى لاثارة أزمة مصطلحات لنشر التطرف

باماكو - أكد الأمين العام بالنيابة لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، محمد ضيف، اليوم الخميس بباماكو، أن أطرافا مشبوهة تسعى لإثارة "أزمة مصطلحات" في الأوساط الدينية من أجل "نشر الغلو والتطرف لاسيما بين الشباب".

وأوضح الشيخ ضيف في حوار مع "وأج" على هامش أشغال الورشة الـ11 للرابطة، بأن "هناك مخابر مسيسة تدفع لها الأموال لنشر الفوضى من خلال التشكيك في المفاهيم الاسلامية".

وتستغل هذه المخابر الجهل بالعلم الشرعي لاسيما في أوساط الشباب لبلوغ أهدافها كما تعمل من جانب آخر على نشر الشبهات حول الإسلام وإشاعة المفاهيم المغلوطة عنه قصد دفع بعض المسلمين للرد بطرق عنيفة.

وفي هذا السياق، اعتبر بأن التطرف في الأساس مشكلة فكرية، لافتا إلى أهمية البعد التربوي الذي ينبغي أن تبنى عليه كل الحلول لمعالجة الظاهرة.

وصرح قائلا: "الفكر لا يعالج إلا بالفكر.. الحل الأمني هو شريك ولكن الحل التربوي يبقى الاساس لمواجهة الافكار المتطرفة".

وتعيش الأمة الاسلامية "حرب مصطلحات" منذ القرون الاولى للاسلام، حسب الشيخ، الذي ذكر بأن أول خلاف مسلح في التاريخ الاسلامي جاء نتيجة اشكالية فهم بعض المصطلحات ومن بينها "الحكم والحاكمية".

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وأضاف: "إذا فهم الشباب المصطلحات فهما شرعيا وضبطوا حدودها وما يترتب عنها فإننا سيكونون في منأى عن الافكار المتطرفة".

ولهذا، يؤكد الشيخ ضيف، تعمل رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل على إصدار دليل علمي وعملي موجه للدعاة والائمة ومدرسي العلوم الشرعية للوقاية من الغلو والتطرف.

واعتبر أن هذا المنتج الفكري هو "ثمرة جهود عدد من علماء المنطقة ومشائخها طيلة سنتين"، مؤكد أنه "يجمع بين المنهج العلمي الرصين الذي يبين حقيقة الاسلام وروحه ومقاصده مع الجانب التطبيقي بالارتكاز على تكريس الاخلاق"، مشيرا بأنه سيكون "حاميا وحصنا منيعا للمسلمين يقيهم من الوقوع في الافكار الهدامة".

وعن دور الجزائر في مواجهة التطرف على المستوى الاقليمي، أكد الامين العام بالنيابة على مسؤولية الجزائر في العمل والمساعدة في التحصين الفكري لشباب المنطقة.

وقال بهذا الخصوص: "دور الجزائر عظيم عظم مساحتها وعظم ثورتها وعظم ما قدمته للتاريخ الاسلامي، فهي فضلا عن كونها أرض الثوار هي ايضا أرض العلماء الذين كرسوا حياتهم لنشر الاسلام الصافي كما أنزل".

كما أشار على ان ظاهرة التطرف والغلو تنتشر أيضا بفعل عوامل اجتماعية واقتصادية وعلى رأسها الفقر والبطالة مؤكدا إلى ضرورة ايجاد معالجة شاملة تنظر للظاهرة نظرة كلية من جميع الجوانب.